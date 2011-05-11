ورود متولیان عطاری به حوزه تشخیص و درمان بیماری تاسف بار است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام مصطفی اسکندری ظهر سه شنبه در اولین جلسه ستاد گیاهان دارویی و طب ایرانی قم، اظهار داشت: حدود 100 عطاری در استان قم وجود دارد که متولیان آنها نه تنها پزشک نیستند، بلکه سواد کاملی هم ندارند.



وی با ابراز تاسف از ورود متولیان عطاری در حوزه درمان و تشخیص بیماری و صدور نسخه درمان، گفت: متولیان عطاری مواد اولیه برخی از اقلام را خودشان در مکانهای غیربهداشتی تهیه می کنند و حتی برای ساخت گیاه دارویی از ترکیبات غیراستاندارد استفاده می کنند.



اسکندری در خصوص توسعه و کشت داروهای گیاهی اظهار داشت: مسئولان در حوزه گیاهان دارویی بیشتر رویکرد اقتصادی آن را در نظر گفته اند و عمده بحثهای آنها بر جنبه اقتصادی است، در صورتی که رویکرد سلامت هم بسیار مهم است.



متولیان عطاری باید دارای صلاحیت باشند



استاد یار پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام با اشاره به اینکه طب ایرانی بخشی از طب سنتی است، اضافه کرد: در اسلام بیشترین گزاره در حوزه بهداشت است و در حوزه درمان نیز پیرامون این موضوع یک سری مطالب روایتی در اسلام وجود دارد.



استادیار پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام با بیان اینکه مبالغه در داروهای گیاهی بیش از حد است بیان داشت: لیاقت و صلاحیت متولیان عطاری باید مورد تائید دستگاههای ذی ربط قرار گیرد و همچنین مکان مشخصی باید به آنها مجوز فعالیت دهند و علاوه بر رویکرد اقتصادی باید رویکرد سلامت بیشتر مورد تاکید قرار گیرد.