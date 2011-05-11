انجام نخستین عمل جراحی قلب باز بدون دستگاه پمپ قلبی در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ابراهیم شفیعی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این عمل بر روی بیماری 70 ساله انجام شد که به علت گرفتگی رگ اصلی قلی نیاز به پیوند عروق کرونر داشت اما به علت سن بالا و مشکلاتی از جمله مشکل ریوی استفاده از دستگاه پمپ قلبی ریوی برای او خطرناک بود .

وی افزود: در این روش با استفاده از دستگاه های خاص در حالیکه قلب به ضربان خود ادامه می دهد امکان جراحی بدون از کار افتادن قلب و ریه و گردش خون فراهم شد .

شفیعی گفت: معمولا در اعمال جراحی قلب با تزریق داروی مخصوصی قلب از کار انداخته می شود و در مدت عمل برای این که خون و اکسیژن به مغز و سایر قسمت های بدن برسد عمل پمپاژ خون توسط دستگاه پمپ قلبی ریوی انجام می شود .