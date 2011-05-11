به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، تیم فوتبال پیام خراسان روز گذشته در یک مسابقه حساس و سرنوشت ساز توانست مقابل مس رفسنجان به برتری برسد و از سقوط به رقابتهای دسته دوم نجات پیدا کند.



با این وجود غلامرضا بهروان، رئیس سازمان لیگ آزادگان امروز در گفتگو با مهر طی اظهاراتی از کسر 3 امتیاز از پیام و سقوط این تیم مشهدی به یک دسته پایین تر خبر داد.



بهروان البته دلیل این کسر امتیاز را پیگیری شکایت 35 نفر از طلبکاران پیام اعلام کرد و گفت: بخاطر اینکه مسئولان باشگاه پیام نتوانستند در موعد مقرر رضایت طلبکاران این باشگاه را بدست آورند، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نیز رأی به کسر 3 امتیاز از این تیم داد.



در همین حال یکی از مسئولان باشگاه پیام در واکنش به اظهارات غلامرضا بهروان مبنی بر سقوط این تیم به لیگ دسته دوم به خبرنگار مهر در مشهد گفت: به اعتقاد من این موضوع صحت ندارد و در این بین اشتباهی رخ داده است زیرا ما چندین روز پیش به فدراسیون فوتبال مراجعه کرده ایم و پیگیر ماجرای کسر این 3 امتیاز شدیم.



هادی دین پناه در ادامه افزود: در این باره شخص علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال به ما اطمینان داد که هیچ امتیازی از تیم پیام کسر نمی شود.



مسئول روابط عمومی باشگاه پیام خراسان یادآور شد: ما برای اینکه از عدم کسر امتیازات مطمئن شویم باز هم به فدراسیون فوتبال رفتیم که مجددا مسئول دفتر کفاشیان به نقل از رئیس فدراسیون گفت که هیچ مشکلی نیست و از این حیث مطمئن باشید.



وی اظهار داشت: ای کاش آقای بهروان پیش از اعلام خبر سقوط پیام با رئیس فدراسیون هم صحبت می کرد تا از موضع علی کفاشیان در قبال این مسئله آگاه شود.