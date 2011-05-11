همایش بین المللی فردوسی 26 اردیبهشت ماه جاری در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش همزمان در شهرهای مشهد و تهران نیز برگزار خواهد شد ضمن اینکه همایش یادشده با موضوع فردوسی شاعری برای همه هزاره ها با حضور استادان و سخنواران فارسی زبان از ایران، تاجیکستان و افغانستان برپا می شود.

در همایش زادروز فردوسی سخنرانانی از تاجیکستان و ایران از جمله استاد محمد علی اسلامی ندوش و استاد میر جلاالدین کزازی و دکتر علی مجتهد شبستری سخنرانی خواهند کرد.

اجرای تک نوازی استاد کیوان ساکت و اجرای قطعاتی از شاهنامه توسط گروه موسیقی خورشید در فهرست برنامه های همایش یادشده قرار گرفته است.

افتتاح واحد کودک و نوجوان دبیرخانه "شاهنامک " انجام می شود

اجرای نقالی و افتتاح واحد کودک و نوجوان دبیرخانه "شاهنامک " که با حضور سفیر تاجیکستان انجام می شود، از جمله برنامه های این همایش بین المللی در کرج است.

دبیر کل این همایش علی مجتهد شبستری و دبیر اجرایی آن غلامرضا احمدی بنی است ضمن اینکه اعضای ستاد نیز آقایان عطاء الله کوپال، رشید کاکاوند، جمال بیگ، سلوکی، مهرکی و زند هستند.

ورود برای همه دوستداران فردوسی به این همایش رایگان است ضمن اینکه علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر دراین زمینه به شماره تلفنهای دبیرخانه در کرج یعنی 4452750و09125607632 تماس حاصل کنند.

سال گذشته، دبیرخانه اولین کنگره بین المللی فردوسی شش نشست با حضور دوستداران فردوسی در کرج برگزار کرد که مورد استقبال فراوان قرارگرفت.