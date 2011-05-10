هند قهرمان دهمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، ساعاتی پیش دور نهم و پایانی دهمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی آسیا در هتل ثامن مشهد مقدس به پایان رسید و چهره قهرمانان این مسابقات مشخص شد.



بر اساس این گزارش هاریکریشنا استاد بزرگ هندوستان با درجه‌بندی بین‌المللی 2666 با کسب 6.5 امتیاز در صدر جدول گروه آقایان ایستاد و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.



در بخش بانوان نیز هاریکا دروناوالی استاد بین‌المللی بانوان از کشور هندوستان با درجه بندی بین‌المللی2520 با کسب 6.5 امتیاز در صدر جدول بانوان ایستاد و به مقام قهرمانی دست یافت.



به این ترتیب جام قهرمانی دهمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی آسیا به کشور هندوستان رسید.

همچنین در بخش آقایان یو یانگیی استاد بزرگ کشور چین با درجه‌بندی بین‌المللی 2646 با کسب 6.5 امتیاز در مکان دوم ایستاد، سون ترونگ نگوین استاد بزرگ ویتنام با درجه‌بندی بین‌المللی 2635 با 6.5 امتیاز در مکان سوم ایستاد و رینات جومابایف استاد بزرگ کشور قزاقستان با درجه‌بندی بین‌المللی 2558 با کسب 6 امتیاز و با احتساب پوئن شکنی بهتر در مکان چهارم این رقابت‌ها قرار گرفت.



چهار شطرنج‌باز برتر بخش آقایان این مسابقات راهی مسابقات جام جهانی می‌شوند.



در بخش بانوان نیز تائو فاملی استاد بین‌المللی بانوان کشور ویتنام با درجه‌بندی بین‌المللی 2340 با کسب 6 امتیاز در مکان دوم ایستاد و اشا کاراواده استاد بین‌المللی بانوان کشور هندوستان با درجه‌بندی بین‌المللی 2343 با کسب 6 امتیاز مکان سوم این مسابقات را به خود اختصاص داد.

در بخش بانوان تنها نفر اول راهی مسابقات جام جهانی خواهد شد.

دهمین دوره مسابقات قهرمانی شطرنج آسیا از روز 13 اردیبهشت ماه جاری با شرکت 80 شطرنج باز در مشهد آغاز شده بود.

بر اساس این گزارش، الشن مرادی استاد بزرگ شطرنج ایران با قرار گرفتن در رده هفتم این رقابت‌ها بالاترین رتبه را در جدول مسابقات در میان شرکت کنندگان ایرانی به دست آورد.



احسان قائم مقامی، الشن مرادی، پوریان درینی، ابراهیم احمدی نیا، سید جواد علوی مقدم،شاهین ساده، امید نوروزی، امیررضا پور رمضانعلی، محمد خادم میران و سعید عربی نمایندگان کشورمان در رده مردان و آتوسا پورکاشیان، شایسته قادرپور، میترا حجازی‌پور، غزل حکیمی‌فرد، سارا سادات خادم الشریعه، مینو عسگری زاده، هما علوی، مریم وردکار و فرزانه قادری نمایندگان کشورمان در رده بانوان این مسابقات بودند.