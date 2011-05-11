انتقاد رئیس شورای شهر قم از عدم مشارکت مردم در اجرای طرح حرم - جمکران

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد آتش زر بعدازظهر سه شنبه در دیدار اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار قم با آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری امام جمعه قم به اجرای پروژه پیامبر اعظم(ص) و تملک اراضی این مسیر اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی از افراد در اجرای طرح پیامبر اعظم (ص) همکاری و مشارکت لازم را ندارند و عده ای به حق خود قانع نیستند و می خواهند ملک خود را چندین برابر قیمت بفروش برسانند و با رفتارهای نامناسب درصدد بهم ریختن فضای شهر هستند.



وی خاطرنشان کرد: تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد تا املاک مردم را با رضایت مالک خریداری کنیم.



آتش زر گفت: ما برخی زمینهای روستای جمکران را متری 300 الی 500 هزار تومان خریداری کردیم، در حالی که قیمت زمین در جمکران حدود 100هزار تومان به ازاء هر مترمربع است.



وی تصریح کرد: در شهر تحولات بسیار بزرگی در حالی شکل گیری است و طرحهای شروع شده با عنایت دولت به زودی به سر انجام خواهد رسید.



وی در ادامه با اشاره به مشکلات شهر قم، یکی از آنها را عدم روان بودن ترافیک عنوان کرد و بیان داشت: با اجرای طرحهای در دست اجرا، تا حدودی مشکلات شهر حل خواهد شد.