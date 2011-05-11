اجرای همایش روز جهانی نجوم در مرکز علمی آسمان نمای کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیدیان افزود: این مرکز در نظر دارد به همین منظور برنامه های متنوع علمی،آموزشی و تفریحی را در این روز برگزار کند.

وی اجرای برنامه های مختلف از قبیل سخنرانی تخصصی با حضور دالکی پدر نجوم آماتور ایران، نمایش مستندها و کلیپ های نجومی و برگزاری برنامه هایی مخصوص کودکان از جمله جنگ نجومی کودک، نقاشی نجومی و ... را از بخشهای این برنامه دانست.

این مسئول عنوان کرد: تشکیل غرفه های منظومه شمسی، سن و وزن، کلینیک تلسکوپ، ابزارهای نجومی، انجمن فیزیک، پخش مستند نجومی، برپایی نمایشگاه ساعتهای خورشیدی، بناهای تاریخی نجومی و رصد لکه های خورشیدی از دیگر بخشهای یادشده است.

برپایی کلاسهای نجوم، عکاسی و شب رصدی

وی خاطرنشان کرد: این مرکز علمی در راستای انجام رسالت علمی خود و در جهت ترویج نجوم آماتوری و ایجاد زمینه ای برای آشنایی عموم علاقمندان با پدیده های شگفت انگیز و زیبای آسمان، اقدام به تدوین و برپایی کلاسهای نجوم، عکاسی و شب رصدی کرده است.

امیدیان اضافه کرد: این کلاسها با نظارت دقیق کارشناسان واساتید دانشگاه برگزار می شود.

وی افزود: از دیگر امکانات این مجموعه، کتابخانه تخصصی نجوم است که کلیه دانشجویان و علاقمندان به این رشته می توانند از آن استفاده کنند.

امیدیان زمان اجرای این برنامه را بیست و دوم اردیبهشت ماه جاری از ساعت 9 الی 12 اعلام کرد و یادآور شد: این برنامه با حضور آقازاده شهردار کرج، دادگو رئیس شورای شهر، پورمظاهری رئیس کمیسیون فرهنگی و ایلیاد شهردار منطقه 8 برگزار می شود.

وی اضافه کرد: علاقمندان و دوستداران علم نجوم می توانند جهت بازدید از نمایشگاه و غرفه ها و شرکت در جلسات سخنرانی به مرکز علمی آسمان نما واقع در خیابان 45متری کاج، بلوار ولیعصر(عج) خیابان شهید گیوه کش مراجعه کنند.

این مسئول همچنین خاطرنشان کرد: علاوه بر اجرای ویژه برنامه روز جهانی نجوم در این مرکز، برنامه رصد شبانه نیز از ساعت 20 تا 22 در پارک ایران زمین عظیمیه و با حضور اساتید نجوم و دیگر مسئولین برگزار خواهد شد.