مجموعه ورزشی شهید شفیع پور در غرب تهران آماده بهره برداری شد

شهردار منطقه 5 در گفتگو با خبرنگار مهر در استان تهران با اعلام این خبر افزود: مجموعه فرهنگی و ورزشی شهید شفیع پور در زمین به مساحت دو هزار متر مربع با طراحی سالن های ورزشی رزمی، توپی و ... احداث شده است.

سعید طلوعی با اشاره به تکمیل عملیات اجرایی مجموعه گفت: این مجموعه ورزشی و فرهنگی با اعتباری معادل 30 میلیارد ریال احداث و آماده بهره برداری شد.

وی ادامه داد: مجموعه ورزشی شهید شفیع پور علاوه بر کارکرد ورزشی با طراحی فضاهای فرهنگی و کافی شاپ، خدمات گسترده تری را به شهروندان ارائه می دهد.

شهردارمنطقه 5 با اشاره به اولویت برنامه های منطقه در تقویت و توسعه زیر ساختهای فرهنگی و ورزشی محلات گفت: درهمین راستا چهار مجموعه ورزشی در قالب طرحهای عمرانی درحال احداث است که با تکمیل و بهره برداری از این مجموعه ها 20 هزار مترمربع سرانه های ورزشی منطقه 5 افزایش می یابد.

وی ادامه داد: با توجه به ویژگی جمعیت پذیری منطقه، احداث مجموعه ورزشی در محلات 29 گانه در برنامه های بلند مدت راهبردی محلات پیش بینی شده است.