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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۲۷

گلمکانی خبر داد:

آماده سازی پنج بسته خدمات سلامت اجتماعی در شهرداری تهران

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: مدیر کل سلامت شهرداری تهران با حضور در همایش بزرگداشت روز ماما در منطقه هفت، از تدوین و آماده سازی پنج بسته خدمات سلامت اجتماعی در شهرداری تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در استان تهران، در این مراسم که عصر امروز به مناسبت بزرگداشت روز جهانی ماما در سرای محله خاقانی برگزار شد ، دکتر احمد گلمکانی افزود: با توجه به اینکه در زمینه ارائه خدمات سلامت اجتماعی، محتوا و بسته مدونی وجود نداشت، شهرداری با همکاری مرکز ملی تحقیقات سلامت اقدام به تهیه بسته های فوق کرد.

این مسئول اضافه کرد: از طریق محتوای این بسته های اجتماعی، آموزش های لازم به مسئولین خانه های سلامت و سلامتیاران با محوریت خانه های سلامت و ارائه خدمات سلامت اجتماعی به شهروندان ارائه می شود.

وی ویژگی مهم این بسته های خدمات سلامت اجتماعی را اندازه گیری وسنجش میزان دقیق نوع خدمت و اثر بخشی آن در کنار استخراج نیازهای واقعی مردم و اقدام به پاسخگویی به نیازهای انها عنوان کرد.

گلمکانی اظهار داشت: تا کنون پنج بسته سلامت اجتماعی با موضوعات رفتارهای سالم ، جرم، اعتیاد و کودک آزاری تهیه شده است که در این بسته ها فرایندها شاخص گذاری و ارزشیابی می شود.

کد مطلب 1308915

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