سامانه ضد بارش تگرگ در آذربایجان غربی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی عصر سه شنبه در مراسم راه اندازی این سامانه گفت: هشت دستگاه ضد بارش تگرگ با اختصاص یک میلیارد و 200 میلیون ریال به صورت آزمایشی در چهار شهر آذربایجان غربی راه اندازی شد .

محمدرضا اصغری افزود: در مرحله نخست این سامانه در چهارشهر ارومیه، سلماس، مهاباد و میاندوآب راه اندازی شده و هر دستگاه تا محدوده یکصد هکتاری را تحت پوشش قرار می دهد .

وی در ادامه سخنان خود بیان داشت: در اثر بارش تگرگ سالانه بیش از 600 میلیارد ریال به باغات استان خسارت وارد می شود که راه اندازی این سامانه علاوه بر حفاظت محصولات، در میزان بارش باران نیز تاثیر گذار است .

آذربایجان غربی یکی از مناطق مستعد کشاورزی در ایران است با وجود اینکه این استان 2.6 درصد مساحت کشور را در بر می گیرد ولی اراضی کشاورزی آن بیش از 5.6 درصد کل اراضی مزروعی کشور را شامل می شود .

در این استان بیش از 24 دشت حاصلخیز وجود دارد که در همه بخشهای استان پراکنده هستند که به همراه رودخانه های متعدد این استان را به یکی از مراکز کشاورزی در کشور تبدیل کرده بطوریکه دو هزار و 900 روستا با جمعیتی بیش از 1.2 میلیون نفر در این استان وجود دارد .

بیشترین سطح زیر کشت اراضی زراعی، به اراضی زراعت دیم تعلق دارد که قسمت های شمالی و جنوبی و غربی استان را شامل می شود، در این راستا گندم یکی از محصولات زراعی اشتراتژیک بوده و جو نیز از محصولات عمده در این استان است، سیب، انگور، زردآلو نیز از عمده محصولات باغی در استان هستند که در این میان تولید گندم، کفاف مصرف داخل استان را تضمین می کند.

همچنین سیب زمینی، حبوبات لوبیا و عدس، سبزیجات، علوفه یونجه و شبدر و دانه های روغنی و خشکبار میوه جات شامل بادام و گردو چغندر قند و علوفه و توتون در استان کشت می شوند.

استان آذربایجان غربی با دارا بودن آب و هوای ملایم و خاک مناسب یکی از مناطق مستعد تولید محصولات باغی بوده و نقش اساس در تولید محصولات باغی دارد، توسعه صنایع تبدیلی، ایجاد سردخانه های مدرن، ایجاد واحدهای بسته بندی نمایانگر اهمیت این بخش در اقتصاد کشاورزی است.

وجود 2.5 میلیون هکتار مراتع و مزارع بسیار گسترده کشت علوفه و ضایعات حاصل ازفرایند تولید کارگاهها و کارخانجات صنایع تبدیلی کشاورزی تفاله های حاصل از فرایندتولید که ارزش غذایی دامی دارند، نقش مهمی در تولیدات محصولات دامی و طیور و شیلات در استان دارند.