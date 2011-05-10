به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه اسماعیل حسن زاده به عنوان سرپرست کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال عصر امروز سه شنبه با حضور مسئولان فدراسیون برگزار شد. حسن زاده همچنین در جلسه ای با علی کفاشیان رئیس فدراسیون و مهدی تاج رئیس کمیته داوران شرکت کرد.

مهدی تاج در این مورد گفت: به همراه آقای کفاشیان نشستی را با اسماعیل حسن زاده برگزار کردیم تا درخصوص مسائل پیش روی این کمیته به بحث و بررسی بپردازیم.

وی ادامه داد: در این نشست ضمن تقدیر از خدمات مجتبی شریفی، از سرپرست جدید خواستیم تا احکام خود را از طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال اعلام کرده و در صورت لزوم مسئولین پاسخگوی موارد مختلف آن هم از طریق سایت فدراسیون فوتبال باشند و معتقدم این کمیته به دور از حاشیه فعالیتهای خود را باید انجام دهد و از مصاحبه های پی در پی پرهیز کند.

سخنگوی فدراسیون در خصوص شکایت باشگاه الشباب و الاتحاد عربستان از میزبانی ایران گفت: ما تمام سعی خود را برای میزبانی بی نظیر به کار گرفیتم و معتقدم که دو تیم عربستانی انصاف را رعایت نکرده اند چرا که ایرانی ها به میزبان شایسته همیشه معروف هستند.

مهدی تاج خاطرنشان کرد: از تمامی تماشاگران می خواهم که با حضور پر شور خود در ورزشگاه به تشویق استقلال بیایند و رنگ قرمز و آبی برایشان اهمیت نداشته باشد. من از تماشاگران می‌خواهم که با پر کردن ورزشگاه و تشویق نماینده ایران باعث شوند تا استقلال با اختلاف بیش از 2 گل النصر عربستان را ببرد و به مرحله یک هشتم صعود کند.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال افزود: بهترین جواب به شیطنت های عربستانی ها و ادعای واهی آنها به اینکه ورزشگاه‌های ایران امنیت ندارد، پر کردن ورزشگاه و تشویق منظم استقلال است.

تاج همچنین در گفتگو با خبرنگار مهر در تکمیل اظهاراتش افزود: باید بهترین پاسخ را به گزافه گویی های عربستانی ها بدهیم و این امر محقق نخواهد شد مگر حضور پرتعداد تماشاگران در ورزشگاه آزادی و حمایت آنها از تیم استقلال.

وی خاطرنشان کرد: از همه هواداران باشگاه استقلال و حتی پرسپولیس می خواهم که روز چهارشنبه با حضور پرتعداد خود در ورزشگاه آزادی پاسخ محکمی به گزافه گویی های عربستانی ها بدهند و با حمایت از استقلال شرایط صعود این تیم را فراهم کنند.