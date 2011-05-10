به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت صبح سه شنبه با درج اخطاریه در سایت رسمی خود خطاب به شرکت مخابرات ایران اعلام کرد در صورتی که این شرکت بدهی خود را با شرکت ارتباطات زیرساخت تسویه نکند ارتباطات مخابرات ایران در آینده ای نزدیک قطع خواهد شد. در همین رابطه یک مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران در اولین واکنش به این خبر با مهر گفتگو کرد و گفت: مخابرات هیچ بدهی به شرکت ارتباطات زیرساخت ندارد و برخی افراد در این شرکت رفتار ضد خصوصی سازی دارند.

داوود زارعیان با تاکید بر اینکه مخابرات در نیمه دوم اسفندماه 89 طی برگزاری نشست با هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بدهی خود را تا پایان سال 89 با این شرکت تسویه کرده است به مهر گفت: متاسفانه عده ای در شرکت ارتباطات زیرساخت رفتار ضد خصوصی سازی دارند و با توجه به اینکه مجمع عمومی سالانه شرکت مخابرات ایران در این هفته با موفقیت برگزار شد و سود قابل توجهی نیز به سهامداران اختصاص یافت برخی با اعلام این اخبار سعی دارند سهام مخابرات ایران را دچار بحران کنند.

این اظهارات از سوی روابط عمومی شرکت مخابرات ایران نیز بار دیگر اعلام شد و در اطلاعیه ای از سهامداران مخابرات خواسته شد به هوش باشند و فریب این گونه بازی های رسانه ای و غیراخلاقی برخی از عوامل خودی و غیرخودی را نخورند.

به گزارش مهر، کشمکش مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت بر سر تسویه بدهی خطوط ارتباطی همچنان ادامه دارد و این بار شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر اینکه موظف به پیگیری درآمدهای دولت و بیت المال کشور است بار دیگر اعلام کرده است در حالی که شرکت مخابرات ایران در صورت بدهی مشترکان، ارتباط آنها را قطع می کند نباید انتظار داشته باشد در صورت عدم پرداخت بدهی های خود به دولت و بیت المال کشور ارتباطش حفظ شود.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیر ساخت اعلام کرده "متاسفانه روابط عمومی شرکت مخابرات ایران سعی کرده در یک واکنش کاملا عجولانه و احساسی موضوع را به نحو دیگری منعکس کند که البته قابل انتظار هم بود. لیکن جایگاه شرکت ارتباطات زیر ساخت به عنوان یک شرکت حاکمیتی بالاتر از موارد مطروحه در اطلاعیه شرکت مخابرات ایران است."

" لازم به ذکر است کسب سود شرکت مخابرات ایران با استفاده از امکانات زیرساخت بوده است که باید هزینه های آن را پرداخت کند."

در این اطلاعیه آمده است: "قطعا بخش خصوصی نمی تواند به بهانه خصوصی شدن از پرداخت درآمدهای دولت طفره برود و با فرافکنی و غوغا سالاری، سهم بیت المال کشور را پرداخت نکند."

" شرکت ارتباطات زیرساخت تنها بابت یک مورد بدهی طی نامه ای در تاریخ 6/2/90 میزان بدهی شرکت مخابرات ایران بابت استفاده از پهنای باند اینترنت به این شرکت را اعلام کرده و در این نامه تاکید شده که اگر این بدهی ها پرداخت نشود، امکانات مورد اشاره قطع خواهد شد."

شرکت ارتباطات زیرساخت باردیگر تاکید کرده "در صورت خودداری شرکت مخابرات ایران از پرداخت بدهی ها و عقد قرارداد، ارتباطات پهنای باند شرکت مخابرات ایران در سطح کشور به تدریج قطع خواهد شد."

