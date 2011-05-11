مانور تخلیه اضطراری اماکن دولتی در آذربایجان غربی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مانور تخلیه اضطراری اماکن دولتی با عنوان" تمرین بزرگ اضطراری امن" عصر روز سه شنبه همزمان با سومین روز ازهفته هلال احمر در اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان برگزار شد.

در این تمرین کارمندان این اداره کل به انجام عملیات تخلیه محل کار خود پرداخته و امددگران امداد و نجات هلال احمر به انجام کمکهای اولیه و حمل مجروحین این حادثه فرضی پرداختند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی در حاشیه برگزاری این مانور در گفتگو با خبرنگاران گفت: این تمرین با هدف توان‌افزایی و ارزیابی میزان آمادگی ادارات دولتی در مواجهه با حوادث و مخاطرات طبیعی برگزار ‌شد.

یحیی زینال پور با اشاره به اینکه به منظور برگزاری هرچه بهتر این تمرین با 11 اداره در شهرستان‌‌های ارومیه و مهاباد هماهنگیهای لازم صورت گرفته بود، اظهار داشت: آذربایجان غربی جزو معدود مناطق کشور بوده که به طور میانگین 70 درصد از موقعیت جغرافیایی آن در مسیر گسل زلزله قرار گرفته است.

وی بیان کرد: نواخته شدن زنگ امداد و نجات در مدارس، برپایی نمایشگاه تخصصی جمعیت هلال احمر، برگزاری همایش غنچه های هلال، همایش پیاده روی خانوادگی روز جمعه 23 اردیبهشت و نخستین یادواره تجلیل از خانواده های 28 شهید امداد و جبهه استان، از جمله این برنامه های هفته هلال احمر است.

زینالپور همچنین از برگزاری دوره های آموزشی چهارگانه ضمن خدمت کارکنان در زمینه های آتش نشانی، کمکهای اولیه و سوانح خبر داد و افزود: این دوره های آموزشی در قالب سه دوره شش ساعته و یک دوره هشت ساعته برگزار و شرکت کنندگان گواهی معتبر از سوی سازمان جمعیت هلال احمر کشور دریافت خواهند کرد.