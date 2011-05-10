به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان به منظور شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا بامداد دوشنبه راهی شهر تاشکند پایتخت ازبکستان می شوند.

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا روزهای 29 و 30 اردیبهشت‌ماه و مسابقات کشتی فرنگی این قاره روزهای 31 اردیبهشت‌ماه و اول خردادماه برگزار خواهد شد.

تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان با ترکیبی از کشتی گیران جوان و آینده‌دار و به منظور پشتوانه سازی راهی رقابت‌های قهرمانی آسیا می شوند. نمایندگان کشورمان در پایان این رقابت‌ها روز 3 خردادماه به تهران باز می گردند.

تیم کشتی آزاد ایران سال گذشته در رقابت‌های هندوستان قهرمان آسیا شد و فرنگی کاران به مقام چهارم این مسابقات رسیدند.