اشلینگ حق‌شناس، دختر زنده یاد علی‌محمد حق‌شناس در گفتگو با خبرنگار مهر از راه‌اندازی کتابخانه‌ای عمومی به نام این وی و جنب آرامگاهش در روستای "بنفشه‌ده" منطقه کلاردشت خبر داد و گفت: مراسم رسمی افتتاح این کتابخانه از ساعت 14 تا 17 جمعه هفته جاری (23 اردیبهشت) با حضور دوستان پدرم از جمله آقایان عباس مخبر و کمال پولادی برگزار می‌شود.

به گفته وی در مراسم مذکور سعید صلاحی‌نژاد رئیس شورای ده سنگ سرک و از دوستان زنده‌یاد حق‌شناس و نیز جمعی از مسئولان آموزش و پرورش کلاردشت هم سخنرانی می‌کنند.

اشلینگ حق‌شناس اضافه کرد: این کتابخانه عمومی با نام "انجمن کتابخوانی دکتر حق‌شناس" با کمک اهالی روستای بنفشه‌ده و روستاهای اطراف تاسیس شده و در حال حاضر بیش از 3000 جلد کتاب در آن جای داده شده است که بخشی از آنها را مسئولان نشر مرکز فرستاده‌اند.

وی افزود: حدود 1000 جلد از این کتاب‌ها شامل دفترهای شعری پدرم و کتاب‌هایی است که او در زمینه‌هایی مانند زبان و ادبیات فارسی و زبانشناسی ترجمه کرده بود. علاوه بر اینها کتاب‌هایی هم در حوزه‌های کودک و نوجوان، بزرگسال و آثاری به زبان‌های لاتین نگهداری و به مردم این روستا امانت داده می‌شود.

دختر زنده‌یاد حق‌شناس با اشاره به درصد بالای افراد تحصیلکرده در روستای بنفشه‌ده و منطقه کلاردشت و با بیان اینکه "حمایت‌هایی که مردم از این کتابخانه صورت دادند، بی‌نظیر بود" گفت: ما یک شماره حساب اعلام کرده بودیم که بعد از مدت کمی، کمک‌های مالی خوبی برای تاسیس کتابخانه جذب شد. علاوه بر اینها برخی از ناشران تهرانی و شهرستانی با ارسال کتاب‌هایشان به این کتابخانه، کمک خوبی به تجهیز آن کردند.

به گفته وی کتابخانه مذکور به صورت هیئت امنایی اداره می‌شود؛ اشلینگ حق‌شناس، کمال پولادی، سعید و مهدی صلاحی‌نژاد و عباس مخبر اعضای هیئت امنای "انجمن کتابخوانی دکتر حق‌شناس" را تشکیل می‌دهند.

زنده‌یاد علی‌محمد حق‌شناس در آخرین روزهای حیاتش از تمایل خود برای تاسیس کتابخانه‌ای عمومی به منظور استفاده مردم چهار روستای نزدیک به هم منطقه کلاردشت (سنگ سرک، بنفشه‌ده، گویتر و شهری) خبر داده بود.

علی محمد حق‌شناس در سال ۱۳۱۹ در خانواده‌ای مذهبی از بیت آیت‌الله حق‌شناس در جهرم به دنیا آمد. دیپلم ادبی را ازدبیرستان نمازی شیراز اخذ کرد. حق‌شناس از دانشسرای عالی تهران (دانشگاه تربیت معلم) در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی لیسانس گرفت. سپس عازم انگلستان شد و از دانشگاه لندن در رشته زبان‌شناسی و آواشناسی همگانی دکترا گرفت. وی در سال ۱۳۵۲ به ایران آمد. نخست در دانشگاه ملی (دانشگاه شهید بهشتی) و بعد در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. او در سال ۱۳۸۵ به عنوان چهره ماندگار معرفی شد. حق‌شناس در روز جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ دربیمارستان پیامبران تهران درگذشت.