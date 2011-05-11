مراسم روز جهانی نجوم در مرکز علوم و ستاره شناسی تهران برگزار می شود

مدیر مرکز علوم و ستاره شناسی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در شمیرانات با اعلام این خبر اظهار داشت: در این مراسم که تا ساعت 22 شب برگزار می شود، امکان استفاده از "تلسکوپ مید" که بزرگترین تلسکوپ عمومی شهر است، برای رصد آسمان جهت شهروندان فراهم است.

مهناز یعقوبی افزود: شهروندان می توانند تلسکوپ های خود را در محوطه مرکز مستقر نموده و به رصد آسمان بپردازند.

وی تأکید کرد: 25 غرفه با همکاری گروه ها و مؤسسات نجومی و همکاری انجمن نجوم ایران و ... در محوطه مرکز علوم و ستاره شناسی برپا می شود و خدمات مرتبط به شهروندان و علاقمندان را ارائه می کند.

رئیس مرکز علوم و ستاره شناسی تهران تصریح کرد: در بخش همایشها که از ساعت 17 تا 19 و 30 دقیقه در سالن اجتماعات این مرکز برگزار می شود، در خصوص زندگی در فضا، نجوم در فضا، خورشید آرام و ناآرام، پرسش و پاسخ های کیهانی با حضور اساتید و چهره های برجسته آقایان دکتر امیدیان، معتمدی و مهندس دالکی برای علاقه مندان برپا می شود.

وی برگزاری مسابقات دانش آموخته های مرکز علوم در خصوص ساخت هواپیماهای دستی، رباتها و ... و اجرای برنامه های شاد مناظره از چهره های علمی دنیا را از دیگر برنامه ها اعلام کرد.

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران در شمیرانات، خیابان شهید دکتر باهنر ، دزاشیب، خیابان عمار، کوچه عرفات، شماره 22 واقع است و شرکت عموم شهروندان و علاقه مندان در این مراسم، رایگان و آزاد است.