پیشروی انقلابیون به سوی الزلیتن / جنگنده های ناتو طرابلس را بمباران کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عرب آنلاین، منابع خبری اعلام کردند : انقلابیون با پیشروی در غرب مصراته به شهر "الزلیتن" که دویست هزار نفر جمعیت دارد، نزدیکتر شده اند.

منابع فوق افزودند انقلابیون پس از مسلط شدن بر" البریقه" به منطقه "زریق" رسیده اند و گردانهای قذافی با برجای گذاشتن مهمات و وسایل خود از منطقه فرار کرده اند.

"هیثم اللبیدی" از سخنگویان انقلابیون لیبی گفـت : بمباران ناتو تنها عاملی است که پیشرفت ما را به سوی الزلیتن دشوار کرده است.

"الحاج محمد المکلف" سرهنگ سابق ارتش لیبی به انقلابیون پیوسته است، تصریح کرد: اگر پیروزی های چند ساعت قبل تکرار شود ما به زودی الزلیتن را تصرف خواهیم کرد.پیشروی انقلابیون لیبی مرهون فعالیت ناتو است اگر آنها به وظایف خود عمل کنند ما نیز کار خود را انجام می دهیم.

خبر دیگر از لیبی اینکه هواپیماهای ناتو طرابلس را در چندین نوبت بمباران کردند. دیشب صدای ممتد آمبولانسها و سلاحهای سنگین در طرابلس به گوش می رسید. درحملات ناتو دودی غلیظ از ساختمانهای نزدیک به تلویزیون دولتی لیبی و خبرگزاری لیبی به هوا برخاست.

از سوی دیگر "سعدون المصراتی" از سخنگویان انقلابیون در بنغازی گفت : اگر حملات قذافی به بندر مصراته ادامه یابد اوضاع سختی را در پیش خواهیم داشت.ذخایر غذایی و آب تقریبا رو به پایان است. از زمان گلوله باران مصراته ،کشتی های کمک رسانی کمی به این بندر می رسند.

المصراتی افزود: سلاحهای سبکی که انقلابیون برای مقابله با تانکهای قذافی به کار می گیرند کافی نیست ما سلاحی می خواهیم تا بتوانیم شرایط را تغییر دهیم.