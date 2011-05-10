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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۴۴

امیرحسین صادقی:

کم اشتباه‌ترین عملکرد را مقابل النصر خواهیم داشت

کم اشتباه‌ترین عملکرد را مقابل النصر خواهیم داشت

مدافع تیم فوتبال استقلال تهران تاکید کرد، این تیم در مصاف با النصر عربستان با نمایشی کم اشتباه به دنبال پیروزی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین صادقی، مدافع تیم فوتبال استقلال تهران در نشست خبری امروز سه شنبه این تیم که پیش از دیدار با النصر عربستان برگزار شد، گفت: می دانیم که دیدار سختی را مقابل النصر پیش رو داریم به همین خاطر خیلی خوب تمرین کرده‌ایم و با آمادگی کامل به دیدار این تیم خواهیم رفت.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش مدافعان تیم استقلال در دیدار با النصر عربستان گفت: سعی می کنیم با عملکردی کم اشتباه مانع از باز شدن دروازه تیم استقلال شویم و نقاط ضعف خود را پوشش خواهیم داد.

دیدار تیم‌های استقلال ایران و النصر عربستان در چارچوب هفته ششم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 18 فردا چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1308986

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