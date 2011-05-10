به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین صادقی، مدافع تیم فوتبال استقلال تهران در نشست خبری امروز سه شنبه این تیم که پیش از دیدار با النصر عربستان برگزار شد، گفت: می دانیم که دیدار سختی را مقابل النصر پیش رو داریم به همین خاطر خیلی خوب تمرین کرده‌ایم و با آمادگی کامل به دیدار این تیم خواهیم رفت.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش مدافعان تیم استقلال در دیدار با النصر عربستان گفت: سعی می کنیم با عملکردی کم اشتباه مانع از باز شدن دروازه تیم استقلال شویم و نقاط ضعف خود را پوشش خواهیم داد.

دیدار تیم‌های استقلال ایران و النصر عربستان در چارچوب هفته ششم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 18 فردا چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.