سرانه پس انداز در استان اردبیل 35 درصد میانگین کشوری است

به گزارش خبر نگار مهر در اردبیل، حامد عاملی شامگاه سه شنبه در جلسه کار گروه اقتصادی در محل استانداری اردبیل اظهار داشت: پس انداز به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه سرمایه گذاری است که باید برای افزایش این میزان در استان گامهای اساسی برداشته شود.

وی بیان کرد: درآمد سرانه استان نصف متوسط کشوری و میزان تولید ناخالص داخل استان نیز 9 دهم درصد کشور است که حرکتی جهادی نیازمند است تا این ارقام به متوسط کشوری نزدیک شود.

عاملی با تاکید بر تعیین وضعیت فعلی استان در زمینه اقتصادی خاطرنشان کرد: تنها با افزایش بهره وری در کار و تولید، عملیاتی کردن کامل دولت الکترونیک و پرکردن شکاف های اقتصادی استان می توان شاهد جهاد اقتصادی در استان شد.

وی یادآور شد: مبانی مهم حرکت های جهادی ما باید تکمیل پروژه های نیمه تمام در حوزه های مختلف عمرانی ، اجرایی و اقتصادی باشد تا زیرساخت های لازم برای رشد اقتصادی در استان فراهم شود.