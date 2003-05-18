سرنوشت عراق بايد توسط گروههاي عراقي مشخص شود

وي روز سه شنبه در گفتگو با خبرگزاري مهر گفت: آينده عراق بايد با توافق بين گروههاي سياسي كه نقش برجسته اي در طول 20 سال گذشته در اين كشور داشته اند تعيين شود.

حجه الاسلام حكيم از مجلس اعلاي عراق، گروههاي كردي، و بعضي گروههاي غير اسلامگرا به عنوان گروههاي سياسي برجسته در عراق نام برد.

وي كه برادر زاده و داماد آيت الله سيد محمد باقر حكيم است افزود: اين گروهها رايزني هاي مشترك خود را در چارچوب كنفرانس لندن به صورت گسترده ادامه مي دهند وي پيگيري كنفرانس لندن و توافقات آن كه بر عهده كميته هماهنگي و رهبري گروههاي عراقي است در صلاح الدين ادامه يافت.

عضو مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق ابراز عقيده كرد كه مردم با اين گروهها ارتباط خوبي برقرار كرده اند.

وي در ادامه به آمريكا هشدار داد كه هر اندازه بخواهند در سرنوشت سياسي عراق مداخله كنند، مشكلات را بر خودشان و بر ملت عراق مي افزايند.

وي تصريح كرد: ايالات متحده در ابتدا سعي كرد كه اين چارچوب ها را به رسميت نشناسد و كنفرانس ناصريه و بغداد را به راه انداخت، اما خيلي زود دريافت كه هردوي اين كنفرانس ها به شكست انجاميد و به يك اجلاس براي تعارف تبديل شد.

وي آينده اسلام را در عراق درخشان ارزيابي كرد و با اشاره به اين كه شعار "نعم للحوزه العلميه" يكي ازشعارهاي اصلي ملت عراق در طول بيست روز گذشته پس از آزادي بغداد است، اظهار داشت كه مردم كاملا آگاه هستند و مي خواهند سرنوشت عراق را بدون مداخله بيگانگان تعيين كنند.