برگزاری مسابقات ‌قرآنی راهکاری برای مقابله با جنگ نرم است

علی اسماعیل‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان فزود: در شرایط فعلی و هجمه وسیع فرهنگی دشمنان، افزایش ضریب مقاومت ملی با افزایش بصیرت دینی افراد و آشنایی آنها با آموزه‌های قرآنی، تقویت می‌شود.

اسماعیل پور قرآن را کتاب زندگی عنوان کرد و افزود: توسل به این کتاب آسمانی و اجرای دستورات آن، پاسخ نرمی از سوی جوانان ایران اسلامی به تهاجم فرهنگی غربی و مصونیت کاملی در مقابل هجوم اندیشه‌های مخرب و ویران‌گر آنهاست.

وی با اشاره به اینکه اجرای مسابقات قرآنی و به عبارتی حرکتهای قرآنی یکی از مهم‌ترین اهداف اداره‌کل فرهنگ و ارشاد است، افزود: در این راستا و در جهت تحقق این آرمان الهی، مرکز توسعه و ترویج قرآنی در این وزارتخانه تشکیل شده است.

اسماعیل‌پور حمایت از موسسات، نهادها و تشکل‌های قرآنی را از اقدامات مهم اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان عنوان کذد و افزود: این اداره کل در جهت حمایت از موسسات قرآنی استان در سال گذشته، 300 میلیون تومان هزینه کرده است و در حال حاضر نیز 10 مدرسه دارای مجوز فعالیت قرآنی و 12 مدرسه قرآنی دیگر نیز منتظر دریافت مجوز هستند.

مدیر‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان افزود: در دور سوم سفر پرخیر و برکت رئیس جمهور به استان زنجان بخش قابل توجهی از اعتبارات فرهنگی برای انجام فعالیت‌های قرآنی اختصاص یافته است.

اسماعیل پور از تلاش برای برگزاری اولین جشنواره ملی "مدهامتان" در استان زنجان خبر داد و گفت: در حال حاضر طرحی برای این جشنواره ملی تهیه و برای جذب اعتبارات لازم درکمیته رسانه‌ای ستاد راهبردی فرهنگی استان مطرح خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره تاکنون در هفت استان کشور برگزار شده است، یادآور شد: مجری این جشنواره ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد است و طرح اولیه آن توسط دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد ارائه شده است.