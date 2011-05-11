60 درصد مشترکان گاز گلستان بستانکار شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: با تغییر اقلیمهای آب و هوایی استان تمام صورتحسابهای پنج ماهه سرد سال گذشته مشترکان گاز خانگی به استثنای شهرستان آزادشهر که در اقلیم 2 و مراوه تپه که در اقلیم 3 بود، از 15 مرداد 89 تعدیل شد.

وی در خصوص درخواستها، پیشنهادها و موارد ابهامی در خصوص اقلیم مناطق آب و هوایی استان افزود: موارد مطروح شده مشترکان جمع بندی و بر اساس فاکتورهای علمی طرح مجدد موضوع در پژوهشکده سازمان هواشناسی کل کشور به منظور بازنگری در اقلیم آب و هوایی شهرستانهای استان به مدیریت شرکت گاز منعکس شد.

سننگدوینی عنوان کرد: در نتیجه بر اساس پیگیری های مستمر و حسب بررسی مجدد انجام شده توسط پژوهشکده هواشناسی، طبقه بندی اعلام شده قبلی مورد بازنگری قرار گرفت.

مدیرعامل گاز گلستان، با توجه به بازنگری بعمل آمده توسط سازمان هوا شناسی و تغییر اقلیم آب و هوائی در چند شهرستان استان اظهار داشت: صورتحسابهای کلیه مشترکان خانگی بجز اقلیم آب و هوایی دو و سه از 15 مرداد 89 تعدیل و در اولین صورتحساب صادره سال90 به حساب بستانکاری مشترکان منظور شد.

555 شهر و روستای گلستان از نعمت گاز بهره مند است.

