  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۳۱

60 درصد مشترکان گاز گلستان بستانکار شدند

60 درصد مشترکان گاز گلستان بستانکار شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل گاز گلستان گفت: با تغییر اقلیمهای آب و هوائی در مناطقی از استان بیش از 60 درصد صورتحساب های مشترکان مشمول بستانکاری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: با تغییر اقلیمهای آب و هوایی استان تمام صورتحسابهای پنج ماهه سرد سال گذشته مشترکان گاز خانگی به استثنای شهرستان آزادشهر که در اقلیم 2 و مراوه تپه که در اقلیم 3 بود، از 15 مرداد  89  تعدیل شد.

وی در خصوص درخواستها، پیشنهادها و موارد ابهامی در خصوص اقلیم مناطق آب و هوایی استان افزود: موارد مطروح شده مشترکان جمع بندی و بر اساس فاکتورهای علمی طرح مجدد موضوع در پژوهشکده سازمان هواشناسی کل  کشور به منظور بازنگری در اقلیم آب و هوایی شهرستانهای استان به مدیریت شرکت گاز منعکس شد.

سننگدوینی عنوان کرد:  در نتیجه بر اساس پیگیری های مستمر و حسب بررسی مجدد انجام شده توسط پژوهشکده هواشناسی، طبقه بندی اعلام شده قبلی مورد بازنگری قرار گرفت.
 
مدیرعامل گاز گلستان، با توجه به بازنگری بعمل آمده توسط سازمان هوا شناسی و تغییر اقلیم آب و هوائی در چند شهرستان استان اظهار داشت: صورتحسابهای کلیه مشترکان خانگی بجز اقلیم آب و هوایی دو و سه  از 15 مرداد  89 تعدیل و در اولین صورتحساب صادره سال90 به حساب بستانکاری مشترکان منظور شد.
 
555 شهر و روستای گلستان از نعمت گاز بهره مند است.
 
کد مطلب 1309015

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها