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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹

در گلستان/

809 مقاله به همایش بهینه سازی زنجیره تولید ارسال شد

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر همایش بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی گلستان گفت: 809 مقاله برای شرکت در این همایش در استان ارسال که 352 مقاله به صورت کامل دریافت شد.

یحیی مقصودلو در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این تعداد 55 مقاله به صورت شفاهی و 245 مقاله به صورت پوستری پذیرفته شد.

وی اظهار داشت: بیشترین مقالات به ترتیب از دانشگاه های علوم کشاورزی گرگان، فردوسی مشهد، کشاورزی کرج و تربیت مدرس بوده است.
 
وی گفت: 60 داور از دانشگاه ها، بخش صنعت و مراکز تحقیقاتی کشور، مقالات را بررسی و پس از تائید داوران، برترینها انتخاب می شوند.
 
مقصودلو بیان کرد: مهمترین هدف برگزاری این همایش، گردآوری اطلاعات و ارائه دستاوردهای جدید بخش غذا و برقراری ارتباط بین محققان و صنایع و مسئولان اجرایی و تبادل نظر برای ارائه طرح های مشاوره ای و آموزشی است.
 
وی افزود: در مراسم پایانی این همایش، سه مقاله از بخش شفاهی و سه مقاله از بخش پوستر به عنوان مقالات برتر انتخاب می شوند و 10 مقاله ارائه شده در این همایش نیز در مجله الکترونیکی فناوری و نگهداری مواد غذایی منتشر می شود.
 
وی بیان کرد: برگزاری میزگردهای تخصصی از ویژگیهای مهم این همایش است که میزگرد تخصصی آرد و نان، کارگاه اموزشی بسته بندی نیز به همت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گرگان از جمله برنامه هاست.
کد مطلب 1309021

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