809 مقاله به همایش بهینه سازی زنجیره تولید ارسال شد

یحیی مقصودلو در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این تعداد 55 مقاله به صورت شفاهی و 245 مقاله به صورت پوستری پذیرفته شد.

وی اظهار داشت: بیشترین مقالات به ترتیب از دانشگاه های علوم کشاورزی گرگان، فردوسی مشهد، کشاورزی کرج و تربیت مدرس بوده است.

وی گفت: 60 داور از دانشگاه ها، بخش صنعت و مراکز تحقیقاتی کشور، مقالات را بررسی و پس از تائید داوران، برترینها انتخاب می شوند.

مقصودلو بیان کرد: مهمترین هدف برگزاری این همایش، گردآوری اطلاعات و ارائه دستاوردهای جدید بخش غذا و برقراری ارتباط بین محققان و صنایع و مسئولان اجرایی و تبادل نظر برای ارائه طرح های مشاوره ای و آموزشی است.

وی افزود: در مراسم پایانی این همایش، سه مقاله از بخش شفاهی و سه مقاله از بخش پوستر به عنوان مقالات برتر انتخاب می شوند و 10 مقاله ارائه شده در این همایش نیز در مجله الکترونیکی فناوری و نگهداری مواد غذایی منتشر می شود.

وی بیان کرد: برگزاری میزگردهای تخصصی از ویژگیهای مهم این همایش است که میزگرد تخصصی آرد و نان، کارگاه اموزشی بسته بندی نیز به همت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گرگان از جمله برنامه هاست.