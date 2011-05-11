560 هزار گوجه فرنگی در استان بوشهر برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، نوذر منفرد شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: 14 هزار هکتار از اراضی استان زیر گوجه فرنگی قرار گرفت که 80 درصد از این مزارع به صورت آبیاری تحت فشار آبیاری شدند .

وی شهرستان‌های دیر، دشتی، کنگان، دشتستان وجم را به عنوان عمده‌ترین مناطق کشت گوجه فرنگی استان عنوان کرد، اظهار داشت: استان بوشهر یکی از مهمترین قطبهای تولید محصول گوجه فرنگی خارج از فصل در کشور است وتولید آن نقش بسیار مهمی در تعدیل قیمت این محصول در فصل زمستان در سطح کشور دارد .

منفرد با بیان اینکه برداشت محصول از آبان ماه آغاز و تا پایان اردیبهشت ادامه دارد، اضافه کرد : در سال گذشته 640 هزار تن گوجه فرنگی از سطح مزارع استان برداشت شد که استان بوشهر با این میزان تولید رتبه اول تولید گوجه فرنگی خارج از فصل در کشور را کسب نمود .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی بوشهر گفت: میزان اشتغال حاصل از تولید این محصول در استان حدود 94 هزار نفر به صورت دائم و فصلی بوده است.