آشنایی با حقوق شهروندی یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد در جلسه صیات از حقوق شهروندی اجرا و راه اندازی طرح اطلس اجتماعی را بسیار مهم دانست و افزود: واضح و روشن است که حقوق شهروندی در همه ابعاد وظیفه دستگاه ها که در راستای اعمال آن فعال باشند.

وی ادامه داد: طرح اطلس اجتماعی مجموعه ای است صد درصد خدمات دستگاه های با برنامه هایشان در همه ابعاد فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی و آموزشی و مدنی است بنابراین حوزه اجتماعی و مدنی بسیار وسیع است.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه هدف دستگاهها از خدمت کسب رضایت مردم است تاکید کرد: خدمت در راستای رضایت حقوق شهروندی است و خود دستگاه ها مسئول اعمال برنامه های حقوق شهروندی هستند و نباید کم بگذارند و اعمال خود وظایف دستگاهها در راستای حقوق شهروندی است.

رئوفی نژاد اطلاع رسانی در چار چوب برنامه های ظریف که اطلاع رسانی عمومی و اجتماعی را در پی دارد و هر دستگاهی کار خود را انجام دهد به حقوق شهروندی عمل کرده است و بنابراین اطلاع رسانی در این موضوع شاخص بسیار مهمی است.

استاندار زنجان گفت : اطلاع رسانی خاص از سوی صدا و سیما و خبرگزاری ها با عنوان حقوق شهروندان در دستور کار قرارگیرد و از مدیران و اساتید متخصص در این حوزه دعوت به عمل آید.