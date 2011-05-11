نیازسنجی امروز و آینده نگری فردای شهرستان ری

به گزارش خبرنگار مهر در شهرری، نشست شورای اداری شهرستان ری، عصر سه شنبه با حضور حجت‌الاسلام سیدعلی شاهچراغی امام جمعه شهرری، لاله افتخاری، حسین فدایی و علی ‌اصغر زارعی، نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رؤسای ادارات شهرستان ری در سالن همایشهای فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، امام جمعه شهرری مطالبی را پیرامون اخلاق مطرح کرد و گفت: محاسن، مکارم و معالی اخلاق، سه عنصر اصلی در ارتباط با اخلاق است.

حجت‌الاسلام سیدعلی شاهچراغی در تشریح این عناصر گفت: محاسن اخلاق مانند نرمخویی، زیبا سخن گفتن و خوشرویی است که خدا در نهاد انسان قرار داده و همه انسانها دارای محاسن اخلاق هستند و مکارم اخلاق که دومین عنصر است، اکتسابی است و برای به ‌دست آوردن آن، باید تمرین کرد.

وی در پایان، اخلاق معالی را سومین عنصر مؤثر در بحث اخلاق دانست و تصریح کرد: سومین مرحله اخلاق، ‌اخلاق معالی است که به معنای این است که انسان صفات عالی اخلاقی را از خداوند بخواهد.

تأسیس دانشگاه جامع خواهران در معماری فرهنگی آینده شهرری اثرگذار است

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی سخنران بعدی شورای اداری ری بود که گفت: تأسیس دانشگاه جامع خواهران ری بر معماری فرهنگی آینده این شهر اثرگذار است.

علی ‌اصغر زارعی با تأکید بر ضرورت تأسیس دانشگاه جامع ری خاطرنشان کرد: تاسیس این دانشگاه در شهرری با قدمت و پیشینه کهن ضرورت دارد و به شخصه این موضوع را با وزیر علوم مطرح و پیگیری کردم.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه الزهرا (س) کافی نبوده و پاسخگوی خیل عظیم دانشجویان نیست، عنوان کرد: با توجه به سابقه فرهنگی شهرری، تأسیس دانشگاه جامع خواهران در جوار بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) لازم است؛ دانشگاه جامعی که برگرفته از همه رشته‌های انسانی، فنی و مهندسی و ... باشد و بتواند الگوگذاری مناسبی برای دیگر مناطق کشور باشد.

این مسئول، از اختصاص وقت ویژه برای پیگیری این موضوع خبر داد و تصریح کرد: تأسیس دانشگاه جامع در ری بر معماری فرهنگی آینده این شهر اثر گذار است و در این زمینه حاضر هستم با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی جلساتی بگذارم و این موضوع را پیگیری کنم و با توجه به بودجه مناسب عمرانی، می توان اعتبار لازم را در این ارتباط گرفت.

وی با اشاره به نحوه تصویب پروژه‌های تهران در بودجه اظهار داشت: در اختصاص بودجه، حساسیتهایی روی تهران است و هر پروژه‌ای که اسم تهران بر روی آن است، اگر دولت در لیست خود بیاورد کمتر آسیب می بیند و اگر دولت در جدول ذکر نکرده باشد و نمایندگان بخواهند این کار را انجام دهند، تحقق آن بسیار سخت است.

آب شرب، فاضلاب و بزرگراهها مهمترین پروژه‌های مورد نیاز تهران

زارعی، آب شرب، فاضلاب و بزرگراهها را مهمترین پروژه ‌های مورد نیاز تهران عنوان کرد و افزود: این مشکلات، اهم مسائل و موضوعاتی است که در تهران با آن دست به گریبان هستیم و باید قبل از سال، تلاش کنیم تا در جداول پروژه‌های دولت قرار بگیرد.

این مسئول در ادامه، پیگیری مجدانه امور را موفقیت دانست و افزود: تجربه نشان داده است پیگیری مستمر، از جمله موفقیتهاست و پیگیری به ما یاری می ‌دهد تا منابع موجود را با استفاده از فرصتها جذب کنیم و خوشبختانه مسئولان ری با پیگیریهای خود، موفق بودند.

بودجه استان تهران کامل دریافت شد

دیگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس نیز در این جلسه گفت: استان تهران امسال بودجه خود را کامل دریافت کرد.

لاله افتخاری با اشاره به رایزنیهای صورت گرفته در ارتباط با پیگیری و حل مشکلات تهران اظهار داشت: در سالی که گذشت، در راستای پیگیری مشکلات تهران با همکاری مسئولان و فرمانداران شهرستانها، مشکلات دسته‌ بندی شد و بر اساس ارتباط مسائل با دستگاههای مختلف با وزرای مرتبط با آن موضوع، جلسات فراوانی گذاشته شد تا در راستای رفع آن، اقدامات لازم صورت پذیرد.

وی ادامه داد: در همین راستا، در ارتباط با رفع مشکل آب شرب چند شهرستان تهران، جلسه‌ ای چهار ساعته با وزیر نیرو برگزار شد و همچنین در زمینه برق مناطق، در جلسه ای با معاون وزیر نیرو در این ارتباط بحث و گفتگو شد.

تأکید بر ارتقای وضعیت بهداشت بخشها و شهرهای استان تهران

این مسئول در ادامه با تأکید بر ارتقای وضعیت بهداشت بخشها و شهرهای استان افزود: در ارتباط با مرکز بهداشت حسن‌آباد فشافویه، با پیگیریهای صورت گرفته، معاون وزیر بهداشت به این بخش آمد و امروز شاهد این هستیم که مرکز بهداشت قدیمی این بخش، تخریب شده و اقدامات لازم برای بازسازی آن، صورت گرفته است.

وی مسائل فرهنگی استان را از جمله مسائل با اهمیت خواند و تأکید کرد: در راستای فعالیتهای فرهنگی، رایزنیهایی انجام شده است.

افتخاری در ادامه، دو بانده کردن جاده قدیم قم، راه‌آهن شهرک صنعتی شمس‌آباد و مترو پاکدشت را از جمله اموری عنوان کرد که در دست پیگیری است و قدمهای خوبی هم در این ارتباط برداشته شده است.

جلسات فرمانداران شهرستانهای تهران با معاون رئیس جمهور

وی با اشاره به بودجه‌ای که در اختیار معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری است، بیان داشت: به همراه فرمانداران شهرستانهای تهران، جلساتی را با معاون رئیس جمهور ترتیب دادیم و در این جلسه، فرمانداران آنچه نیاز شهرستانها بود را مطرح کردند و به مسئولان نیز گفته شد که به اطلاعات خود بسنده نکنند و نگاه فرمانداران را در ارتباط با امور در نظر بگیرند.

مشکل نهادینه شده ری حل نمی ‌شود

حسین فدایی، دیگر نماینده مردم بود که با اشاره به موضوع استقلال ری تأکید کرد: در شهرستان ری متأسفانه یک مشکل نهادینه شده داریم که حل نشده است و ما آن را خیلی منعکس کردیم، ولی نمی ‌دانم چرا این مسئله کارشناسی شده با این مشکلات روبرو می شود؛ در صورتی که این موضوع به سادگی حل می ‌شود.

نماینده مردم تهران، ری‌، شمیرانات و اسلامشهر عنوان کرد: مدیریت اجرایی شهرستان باید برای پیشبرد اهداف دولت و اعتلای شهرستان پیگیریهای لازم را انجام دهد و این قانون هم هست ولی نمی ‌دانم چرا اجرا نمی ‌شود.

وی افزود: در دولتهایی که سر کار آمده اند در زمانی که بحث منطقی است این موضوع را منطقی می ‌دانند ولی در عمل اجرا نمی ‌شود و بعضی مواقع، در این ارتباط، برداشت سیاسی نیز می ‌شود.

فدایی در ارتباط با شبهات سیاسی که در این ارتباط است، تأکید کرد: ما نمی ‌گوئیم حوزه انتخابیه را جدا کنید، در حال حاضر تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر یک حوزه است، اما فراهم کردن امکانات و رعایت اختیارات نیاز است و در ارتباط با این خواسته، به مردم قولهایی داده شد و مردم انتظار تحقق آن را دارند ولی این مهم، محقق نشد.

رونمایی سامانه پیگیری فرمانداری ری

سامانه پیگیری فرمانداری ری نیز در این جلسه، برای پیگیری دستورات خرد و کلان فرماندار به مسئولان دستگاهها و ادارات رونمایی شد.

مشاور فرماندار شهرستان ری در این نشست در ارتباط با این سامانه اظهار داشت: در راستای نظارت عالیه بر دستورات فرماندار به مسئولان ادارات و نهادها، این سامانه در قالب یک سایت و بر اساس یک نرم‌افزار تحقق یافت.

سهیل ابوالحسنی در ارتباط با اهداف طراحی این سامانه گفت: به دلیل اینکه دستورات خرد و کلان فرماندار بر اساس روزمرگی امور ادارات و مشغله کاری آنها فراموش نشود، این سامانه طراحی شد که به وسیله آن می‌توان ماهانه، گزارشی از دستورات صادر شده در ارتباط با یک دستگاه و اقدامات صورت گرفته در آن زمینه گرفته شود و بر اساس آن، از سوی فرماندار پیگیری شود.