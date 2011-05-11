به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، منصور ابراهیم‌زاده سه‌شنبه شب پس از باخت تیمش مقابل الشباب عربستان در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: با توجه به اینکه 3 بازیکن ما در بازی امروز به دلیل محرومیت و 3 بازیکن دیگر به دلیل مصدومیت در اختیارمان نبودند تلاش کردیم که از دیگر بازیکنان خود استفاده کرده و فوتبال ذوب‌آهن را به نمایش بگذاریم.

وی ادامه داد: تیم الشباب تنها یک شانس برای کسب امتیاز این بازی و گلزنی داشت که از این موقعیت خود استفاده کرد در حالیکه ذوب‌آهن برای رسیدن به گل موقعیتهای بسیاری داشت اما نتوانست از موقعیتهای خود استفاده کند.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان با بیان اینکه پیروزی ذوب‌آهن مقابل الهلال افتخار بزرگی برای تاریخ فوتبال ایران بود بیان داشت: همه می‌دانند که تیم ملی ایران هم در ورزشگاه آزادی به تیم ملی عربستان باخت و نمی‌توان گفت اولین بار است که یک تیم ایرانی در خانه به عربستان می‌بازد.

وی گفت: طبیعی است که بسیاری از بازیکنان ذوب‌آهن خستگی و فشار بازیهای پیاپی را در خود داشته باشند زیرا ذوب‌آهن از 5 مرداد سال گذشته تا کنون نزدیک به 45 بازی کرده و این بازیها فشار بسیاری بر بازیکنان تیم ما وارد کرده است.

ابراهیم‌زاده در مورد ارتباطش با انزو هکتور سرمربی تیم الشباب گفت: داستان دوستی من و هکتور به فصل گذشته و زمانی بر می‌گردد که این مربی سرمربیگری الاتحاد را بر عهده داشت و زمانیکه برای کنفرانس خبری پیش از بازی با یکی از بازیکنان آمده بود دلیل غیبت کاپیتان تیم را از هکتور پرسیدم و همین مسئله باعث علاقه وی به من شد بنابراین تنها راه ارتباطی من و او توپ است.

وی با بیان اینکه کاسترو به دلیل مصدومیت نمی‌تواند به صورت کامل در تیم بازی کند گفت: این بازیکن مدتها از ناحیه کشاله ران دچار مصدومیت بوده و این مصدومیت به نزدیک به 6 ماه پیش باز می‌گردد اما به هر حال نتوانستیم به او استراحت دهیم و مجبوریم از او به عنوان بازیکن 90 دقیقه‌ای استفاده نکنیم.

ابراهیم‌زاده اظهار داشت: تیم ما از نظر فوتبالی عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت و مطمئن باشید کادر فنی از عملکرد فوتبالی بازیکنان خود با این بضاعت راضی است.