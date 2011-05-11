50 درصد چربی بدن باید با روغن زیتون تامین شود/ روغن جامد مضرتر از دنبه گوسفند

دکتر معصوم علی معصومی در حاشیه برگزاری هفدهمین کنگره بین المللی انجمن قلب و عروق ایران به خبرنگار مهر گفت: مصرف روغنهای غیرسالم نقش موثری در گرفتگی عروق و بروز سکته ها دارد.

وی با عنوان این مطلب که روغن زیتون اگر از درجه خلوص واقعی برخوردار باشد، بهترین و مناسبترین روغن قابل استفاده است، ادامه داد: این روغن از نظر مولکولی به دلیل اینکه تنها یک فضای خالی جهت اتصال با اکسیژن دارد نسبت به سایر روغنها از جمله آفتاب گردان، ذرت و سویا و حتی هسته انگور، ارجحیت دارد و در صورتی که حرارت نبیند برای سلامت و بدون بسیار مفید است.

معصومی افزود: باید نیمی از نیاز بدن به روغن از روغن زیتون که تمایل ترکیبی با اکسیژن را تنها در یک قسمت از ابعاد چهارگانه مولکول کربن دارد، تامین شود.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی با تاکید بر اینکه روغن زیتون به دلیل داشتن اسیدهای چرب ضروری بدن باید به طور روزانه مصرف شود، گفت: در درجه دوم می توان به روغن کلزا(کانولا) نیز اشاره کرد که اثرات خوبی را در سلامت بدن به همراه دارد.

این متخصص قلب و عروق با اشاره به اینکه 50 درصد از نیاز بدن به چربیها می بایست توسط روغنهای ضروری غیراشباع مانند زیتون و کلزا تامین شود، افزود: 30 درصد نیاز بدن از روغن سویا، ذرت و آفتابگردان و 2 درصد باقی مانده را می توان از روغنهای اشباع شامل روغن حیوانی و یا کره تامین کرد.

معصومی به مضرات روغن نباتی جامد اشاره کرد و گفت: این نوع روغن حتی از دنبه گوسنفد هم جهت سرخ کردن مضرتر است.

هفدهمین کنگره بین المللی انجمن قلب و عروق ایران تا 23 اردیبهشت در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران ادامه دارد.

