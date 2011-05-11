"مختارنامه" و "نردبام آسمان" در جشنواره فیلم کن حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، چنگیز حسنی، مدیر موسسه رسانه بین‌الملل و تامین برنامه خارجی سیما دیروز 20 اردیبهشت ماه با چند اثر از تولیدات جدید مرکز سیمافیلم راهی بازار کن شد.

فیلم‌های سینمایی "آسمان محبوب "ساخته داریوش مهرجویی، "قصه داوود وقمری "به کارگردانی آیدا پناهنده و تهیه‌کنندگی کیانوش عیاری، "چهره به چهره " ساخته علی ژکان، "ارتباط خانوادگی " به کارگردانی نادر مقدس، "سنگ اول "ساخته ابراهیم فروزش و به تهیه‌کنندگی علیرضا سبط احمدی، مستند "حقیقت گمشده " ساخته محمدعلی فارسی، مجموعه‌ تلویزیونی "مختارنامه "به کارگردانی داوود میرباقری و تهیه‌کنندگی محمود فلاح، سریال "یوسف پیامبر(ص) " فرج الله سلحشور و "نردبام آسمان " به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی محسن علی اکبری در این بازار حضور دارند.

مرکز سیمافیلم تا سه سال پیش محصولات خود را به وسیله اداره کل رسانه بین الملل سیما(cmi) به جشنواره‌ها و بازارهای جهانی ارائه می‌کرد، اما از سه سال پیش با تلفیق این اداره کل و تامین برنامه خارجی سیما محصولات مرکز سیمافیلم و دیگر شبکه های تلویزیونی ایران از سوی رسانه بین‌الملل و تامین برنامه خارجی سیما عرضه بین المللی می‌شوند.

