غلامرضا حبیبی، تهیه‌کننده برنامه "نوجوان امروز فردا" درباره نبود برنامه‌های الف ویژه کودکان در حالی که شبکه دو از دو سال و نیم پیش به عنوان شبکه کودک معرفی شده، به خبرنگار مهر گفت: شبکه دو بعد از ایام نوروز امسال ماموریت جدی‌تر در زمینه ساخت برنامه‌های فاخر برای کودکان دارد. گرچه در سال‌های قبل عنوان این شبکه برای کودکان انتخاب شده بود، اما قرار بود در ابتدا زمینه‌سازی شود و بعد به مرور شاهد این اتفاق باشیم که بعد از ایام نوروز این مسئله جدی‌تر شده است.

وی درباره اینکه ساخت برنامه‌های کودک تا چه حد نیازمند تخصص لازم است، توضیح داد: کار برای کودکان نه تنها نیازمند تخصص است، بلکه نسبت به ساخت کاری برای بزرگسالان دشوارتر است، حتی گاهی فیلمسازان به دلیل سختی‌ها از ساخت اثر برای کودکان پرهیز می‌کنند. همچنین وقتی فیلمسازان کودکان بعد از مدتی به سمت ساخت کارهای بزرگسال ترغیب می‌شوند دیگر به دلیل سهل الوصول بودن ترجیح می‌دهند برای این قشر بسازنند.

این تهیه‌کننده خاطرنشان ساخت: برای ساخت اثری برای کودکان باید خلاقیت داشت و با زبانی ساده به موضوع‌ها پرداخت. گاهی شاهد هستیم برنامه‌سازان کودک بدون تحقیق برنامه‌هایی می‌سازنند، به همین دلیل آنها درباره کودکان برنامه ساخته نه برای کودکان. از سوی دیگر در رسانه‌های بیگانه شاهد ساخت برنامه‌های قوی برای کودکان هستیم که حتی 40 سال بعد از ساخت آن هم به دلیل اینکه بنیان قوی از ابتدا داشته باز هم ساخت آن ادامه پیدا می‌کند. در حالی که تهیه‌کنندگان و نویسندگان اولیه آن از دنیا رفته‌اند.

حبیبی ادامه داد: حتی برنامه‌های قوی کودک آنها در کشورهای دیگر هم تکثیر می‌یابد. این مسئله اتفاق نمی‌افتد مگر آنکه بنیان برنامه‌ای از ابتدا درست برنامه‌ریزی شده باشد. بنابراین تحقیق و پژوهش در ساخت برنامه‌های کودک اصلی مهمی است و باعث می‌شود آن برنامه رنگ و لعاب خوبی داشته باشد. دنیای بچه‌ها تخیل و ساده است. باید ابتدا این دنیا را به خوبی درک کرد و بعد برای آنها برنامه ساخت.

وی با اشاره به مدیریت جدید شبکه دو گفت: خوشبختانه آقای بخشی‌زاده تصمیم صحیحی درباره ساخت برنامه‌های فاخر برای کودکان گرفته‌اند. همچنین تصمیم دارند ارگان‌هایی که برای کودکان فعالیت می‌کنند، حتی نشریاتی که حوزه علمیه در می‌آورد، سروش نوجوان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان و ... را هم راستا با یکدیگر کرده تا شاهد یک مدیریت درست و ساخت آثار ماندگار برای کودکان باشیم.

این تهیه‌کننده درباره اینکه به نظرتان ظرفیت هنرمندان توانمند برای ساخت برنامه‌های ماندگار برای کودکان کافی است یا نه؟ توضیح داد: در حال حاضر در دانشکده صدا و سیما جوانان خلاق و هنرمند حضور دارند که می‌توان با شناسایی آنها از ظرفیت‌های جدید بهره ببریم و بتوانیم با توجه به آموزش ایرانی اسلامی برنامه‌های مناسبی در این باره برای کودکان تهیه و پخش کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا امسال با جدی‌تر شدن ماموریت شبکه دو می‌توانیم شاهد برنامه‌های ماندگار و الف ویژه برای کودکان باشیم، گفت: بله، امیدوارم این اتفاق بیفتد. مسلماً اگر مشکلی پیش نیاید طبق برنامه‌ریزی که آقای بخشی‌زاده مدیر محترم شبکه دو انجام دادند حتماً این اتفاق می‌افتد. البته باید پذیرفت که برنامه‌ریزی 16 ساعته برای کودکان کار راحتی نیست و باید در این باره دقت کنیم.

حبیبی تاکید کرد: مصطفی رحماندوست، محمد میرکیانی، رضا رهگذر و ... از نویسندگان به نام در زمینه نگارش کارهای کودک هستند به عنوان مشاور در شبکه دو فعالیت می‌کنند. امیدوارم با بهره بردن از پژوهش و نظرات علمای حوزه و اساتید دانشگاه بتوانیم شاهد برنامه‌های ارزشمند در حوزه کودک باشیم.