تجلیل از دانش آموختگان برتر نانوفناوری/ ایجاد کانون دانش آموختگان علوم نانو

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن نانوفناوری ایران اولین گردهمایی دانش آموختگان علوم نانوی کشور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را در خرداد ماه امسال در محل دانشگاه تهران برگزار می کند. در این گردهمایی که با همکاری دانشگاه تهران در روز 4 خردادماه جاری برگزار می شود، از دانش آموختگان دوره های رسمی فناوری نانو تجلیل خواهد شد.

سازماندهی دانش آموختگان نانو، ایجاد ارتباط تنگاتنگ میان دانش آموختگان، استفاده از تجربیات موفق، دانش آموختگان علوم نانو و مرتبط با نانو، تشکیل کانون دانش آموختگان علوم نانو و کمیته های ذی ربط، شناسایی چالشها و پاسخگویی مسئولین ذی ربط برای ارائه راهبردها از جمله اهداف برگزاری این گردهمایی ‌است.

در این گردهمایی کارگاه های آموزشی در زمینه های کسب و کار در فناوری نانو و برنامه ریزی شغلی و حرفه‌ ای برگزار خواهد شد.