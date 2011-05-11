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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۱۷

در بانک مرکزی تاکید شد ؛

رفع محدودیتهای تامین مالی تولیدکننگان بدهکار به بانکها

در جلسه مشترک مسئولان بانک مرکزی ، بانکها و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بر رفع محدودیتهای تامین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی بدهکار به سیستم بانکی تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، درراستای اجرای سیاستهای دولت به منظور حل مشکلات تامین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی بدهکار به سیستم بانکی کشور ، جلسه ای در بانک مرکزی به ریاست رئیس کل بانک مرکزی و با حضور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و برخی از مدیران عامل بانکها وروسای اتاق بازرگانی شهرستانهای همدان،اهواز،مشهد،کاشان وتبریز تشکیل شد.

برگزاری این جلسه که درآن برلزوم ایجاد فرصتهای شغلی و راهکارهای موثربرای تسهیل در پرداخت دیون به بانکها و رفع محدودیتهای تامین مالی این واحدها تاکید شد، درآینده نیز ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 1309067

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