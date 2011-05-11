کشور به یک سامانه مشترک تماس با مدیریت بحران نیاز دارد

ابوالحسن فقیه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ورود هلال احمر به حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: هم اکنون کانونهای دانشجویی در حوزه داوطلبان و جوانان در بخشهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی وارد شده است که بازخوردهای مطلوبی به همراه داشته و توسعه این فعالیتها در دستور کار هلال احمر قرار دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز سامانه سه رقمی 147 برای تماس شهروندان به هنگام وقوع حوادث جاده ای، کوهستان و دریا در سراسر کشور فعال نشده است گفت: زمانی که در سازمان بهزیستی بودم سامانه 123 اورژانس اجتماعی را ایجاد کردیم که در آن زمان شماره های سه رقمی بر اساس مصوبه دولت رایگان بود ولی 147 زمانی ایجاد شد که مخابرات به دست بخش خصوصی افتاد و دیگر خبری از تعرفه رایگان نبود.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور اظهار داشت: هر چند که در بسیاری از استانهای کشور این سامانه فعال است ولی هزینه های میلیونی به هلال احمر تحمیل کرده است. به عنوان مثال در یکی از استانهای کشور بیش از 200 میلیون تومان هزینه یک دوره قبض مخابرات صادر شده است.

فقیه افزود: البته به دنبال زیرساختهای لازم برای توسعه این سامانه در سراسر کشور هستیم.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور در پاسخ به این نکته که در بسیاری از کشورها شهروندان برای تمامی فوریتهای پلیسی، اورژانس، آتش نشانی و امداد و نجات تنها با یک شماره تماس می گیرند در حالی که 147 به نوعی موازیکاری با اورژانس است گفت: سامانه 147 برای تسهیل شهروندان در امدادرسانی در مواقع خاص ایجاد شده البته هم اکنون پلیس و اورژانس هم در مواقع اضطراری هلال احمر را فرامی خوانند ولی اینکه یک شماره برای تمامی فوریتها لحاظ شود هلال احمر استقبال می کند.

وی افزود: ایجاد چنین سامانه ای باید توسط مدیریت بحران کشور با عنوان سامانه فوریتهای مدیریت بحران انجام شود.