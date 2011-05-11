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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۳۷

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های مهم بین المللی به شرح زیر است.

- منابع خبری در آمریکا اعلام کردند: تصاویر کشته شدن "اسامه بن لادن" رهبر القاعده برای برخی از اعضای کنگره به نمایش گذاشته می شود.

- اردن از تصمیم شورای همکاری خلیج فارس برای پذیرفتن این کشور به عنوان عضو جدید شورا استقبال کرد/ عضویت مغرب در شورای همکاری خلیج فارس تحت بررسی قرار گرفت.

- "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا خواستار اصلاح قانون مهاجرت شد.

- جنبش فتح برای پیگیری انجام توافقات آشتی ملی فلسطین کمیته ای بلندپایه تشکیل داد.

- "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان خواستار موضع واحد اروپا در قبال لیبی شد.

- کشته شدن 12 نفر در تبادل آتش میان نیروهای امنیتی و قاچاقچیان در مرز مکزیک و آمریکا.

- منابع خبری از بازداشت گسترده مخالفان سوری در شهرهای مختلف خبر می دهند/ تظاهرات مخالفان در شهرهای دمشق و بانیاس.

- مقامات تونس در پی انتقادات 200 تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را آزاد کردند.

- انقلابیون لیبی از بمباران مناطق مسکونی در نقاط مختلف این کشور خبر می دهند.

- "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی 24 می (سوم خرداد) در کنگره آمریکا سخنرانی می کند.

- هواپیماهای رژیم "علی عبدالله صالح" مناطق قبایلی مخالف وی را بمباران کردند.

- ارتش سودان اعلام کرد: کشته شدن بیش از 80 نفر در خشونتهای جنوب سودان.

کد مطلب 1309069

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