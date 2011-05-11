طرح گردشگری حلال در ایران کاربرد ندارد/ ایرانیان به اصول حلال پایبندند

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی جهانگردی گردشگری حلال یا Halal" tourism" را محصول جدیدی از صنعت گردشگری دانسته که برنامه های تفریحی و گردشگری ویژه ای را برای مسلمانان تدارک می بیند. به این معنا که مسلمانان از هر کشوری که باشند مایلند در برنامه های تفریحی و سفرهای خود به آداب شرعی عمل کنند. به عنوان مثال از غذای حلال رستورانها استفاده کرده و یا در هتل هایی که مشروبات الکلی سرو نمی کنند اقامت کنند. همچنین برای زنان و مردان استخرهای شنای جداگانه در نظر گرفته شود و در طول سفر اوقات شرعی اعلام و برای آن برنامه ریزی شود. ضمن آنکه بیشتر این گردشگران مسلمان مایلند در برنامه سفر خود بازدید از اماکن مذهبی نیز وجود داشته باشد.

تلاش کشورها برای اجرای طرح گردشگری حلال

به همین منظور کشورهایی مانند مالزی و ترکیه که در ورود انواع گردشگر به خصوص گردشگران مذهبی یا مسلمان پیشرو هستند، ترتیبی اتخاذ کرده اند تا با جذب گردشگران مسلمان، این بخش از صنعت گردشگری کشور خود یعنی گردشگری حلال را نیز رونق دهند به همین دلیل در کنار انواع فرصتهایی که برای جذب توریسم داخلی تدارک دیده اند امکاناتی را نیز برای استفاده گردشگران مسلمان فراهم کرده اند. به عنوان مثال در پروازهای هوایی صنعت گردشگری حلال از سرو الکل و گوشت خوک و امثال آن برای این دسته از گردشگران مسلمانان اجتناب می شود و در بسیاری از هتلهای بین المللی با آموزشهای انجام شده در خصوص ذبح شرعی غذای حلال ارائه می کنند. همچنین در این هتلها مردان و زنان میتوانند در بخش بانوان و آقایان اقامت کنند و یا به استخرهای جداگانه بروند.

حتی یک شرکت سنگاپوری در راستای توسعه "گردشگری حلال" اقدام به ارائه گواهینامه ویژه سرو غذای حلال و ارائه امکانات اقامتی ویژه مسلمان به رستورانها و هتل های این کشور کرده است.

بنابراین می توان گفت که منظور از گردشگری حلال، نوعی از گردشگری مذهبی است که تمام فعالیت‌های آن از نظر قوانین اسلامی مجاز شمرده می‌شود و کشورهای توسعه یافته از این روش برای جذب گردشگران مسلمان جهان از یکدیگر سبقت می گیرند.

سازمان میراث فرهنگی گردشگری حلال را رونق می دهد

به همین منظور مدتی پیش معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی که به تازگی به این سمت انتخاب شده است، رونق "گردشگری حلال" را یکی از اولویت های کاری این معاونت در سال جاری دانست و گفت: هماهنگی هایی با رهبر "شیعیان خوجه" که بیشتر اهل کشورهای آفریقایی هستند ولی محل اقامت آنها در کشورهای اروپایی و آمریکایی است، برای راه اندازی تورهای گردشگری حلال و بازدید آثار تاریخی فرهنگی و مذهبی ایران صورت گرفته است.

اما حسین ذوالفقاری، استاد دانشگاه در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: باید پرسید منظور از گردشگری حلال چیست؟ رونق گردشگری حلال در ایران نمی تواند منطقی باشد چون ایرانیان اصول حلال را در همه جای کشور رعایت می کنند و یکی از معدود کشورهای مسلمانی هستیم که به طور رسمی رفتارها و سرو غذاهای غیرمتعارف نداریم.

وی با اعلام اینکه طرح گردشگری حلال در ایران کارآمد نیست ادامه می دهد: به عنوان مثال در رستورانها و هتلهای ایران مشروبات الکلی و گوشت حیوانات حرام گوشت سرو نمی شود بنابراین رونق گردشگری حلال در ایران نمی تواند منطقی باشد چون ایرانیان اصول حلال را در همه جای کشور رعایت می کنند.

اصول حلال در ایران به صورت طبیعی رعایت می شود

این کارشناس گردشگری می گوید: مگر نه آن است که همه چیز در ایران طبق اصول حلال رعایت می شود پس دیگر برنامه ریزی برای اجرای این ایده چه معنی می دهد؟ از سوی دیگر گردشگران وارد هر کشوری که می شوند به فرهنگ آن کشور احترام می گذارند بنابراین گردشگران خارجی هم با فرهنگ ما همقدم می شوند و همانطور که ما در رستورانهایمان از گوشت حرام استفاده نمی کنیم آنها نیز همین کار را می کنند.

مدیر گروه جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی نیز دراین ارتباط به خبرنگار مهر می گوید: ایران در استفاده از برند حلال پایبندتر از کشورهای دیگر است.

وی از زاویه دیگری به موضوع رونق گردشگری حلال که توسط معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی مطرح شده اشاره می کند و می گوید: رونق گردشگری حلال در ایران می تواند به این معنا باشد که در این حوزه باید اطلاع رسانی شود. یعنی در بازارهایی که برند گردشگری حلال برای گردشگران آنها مهم است تبلیغات وسیعی درباره رعایت اصول حلال در ایران انجام شود.

این استاد دانشگاه می گوید: از سوی دیگر در بحث خروج گردشگر از ایران نیز اطلاع رسانی شود که در کشور مقصد چه تمهیداتی برای استفاده گردشگران ایرانی اندیشیده شده است.

گردشگر مسلمان مقصد خود را پیدا می کند

اما در مقابل این گفته؛ حسن یوسفی از کارشناسان گردشگری نیز با اعلام اینکه مسئولان سازمان میراث فرهنگی تصور می کنند هر طرح و برنامه ای که کشورهای دیگر برای صنعت گردشگری خود اجرا می کنند حتما در ایران هم کاربرد دارد تصریح می کند: وقتی هر گردشگری که وارد ایران می شود به تبعیت از ایرانی ها مشروبات الکلی و گوشت حیوانات حرام گوشت نمی خورد و حجاب را رعایت کرده و در سالنهای مجزا حضور پیدا می کند، دیگر ارائه چنین طرحهایی چه معنایی دارد.

وی در پاسخ به موضوع تبلیغ ایران برای گردشگری حلال در میان مسلمانان نیز می گوید: همه گردشگران به خصوص گردشگران مسلمان می دانند که کدام کشورها، چه الزاماتی را رعایت می کنند بنابراین سازمان میراث فرهنگی تنها می خواهد سر خود را با این طرحهای غیرکاربردی گرم کند.

یوسفی درباره تبلیغ گردشگری حلال در میان ایرانیانی که به خارج از کشور می روند نیز اظهار می کند: سازمان حج و زیارت به عنوان یکی از سازمان‌های مهم متولی گردشگری مذهبی در کشور، عهده‌دار یکی از انواع گردشگری است که نقش عمده‌ای را در زندگی اجتماعی ایرانیان و کشورهای اسلامی ایفا می‌کند بنابراین کسانی که می خواهند گردش حلال داشته باشند به صورت کاملا بدیهی می دانند که با هماهنگی این سازمانها می توانند چنین مسافرتهایی را تجربه کنند.