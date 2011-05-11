شانس دوباره برای متقاضیان هیئت علمی/ جزئیات انتخاب چهارم برای متقاضیان

محمدرضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: این فرصت برای دارندگان مدارک دکتری تخصصی است که مدارکشان را ارسال کرده و در چرخه مصاحبه دانشگاهها قرار گرفته اند و به هنگام ثبت الکترونیکی درخواست هایشان نسبت به تعیین دانشگاههای اولویت دار خود جهت جذب به عنوان هیئت علمی در این دانشگاهها اقدام کرده اند.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم افزود: متقاضیان جذب ممکن است نتوانند در رشته ها و گرایش های مورد نیاز دانشگاههایی که خودشان به عنوان اولویت تعیین کرده اند، جذب شوند.

وی اضافه کرد: لذا اگر فردی در دانشگاههای مورد اولویتش جذب نشده باشد اما دانشگاههای دیگری برای رشته وی درخواست و اعلام نیاز کرده باشند که این فرد برای آنها متقاضی نبوده است، به عنوان گزینه چهارم که معرفی وزارت علوم است به آن دانشگاهها معرفی و عرضه می شود.

مردانی ادامه داد: خود دانشگاهها از این افراد برای انجام مصاحبه دعوت بعمل می آورند تا اگر با یکدیگر به تفاهم رسیدند در اولویت چهارم یعنی اولویت وزارت علوم جذب شوند.