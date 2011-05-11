خواهان گفتگو با ایران هستیم/ برای گفتگو تلاش می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه در پایان نشست شورای همکاری خلیج فارس در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ما تمایل داریم مشکلات خود را با ایران از طریق گفتگو حل و فصل کنیم و در این رابطه تلاش می کنیم به اندازه نیاز دست یاری به سوی برادران ایرانی مان بگشاییم.

خاطرنشان می شود مردم بحرین از 25 بهمن همچون دیگر کشورهای عربی قیام علیه رژیم دیکتاتوری آل خلیفه را آغاز کرده اند. مسئولان امنیتی بحرین با کمک نظامیان سعودی به شدت معترضین بحرینی را سرکوب کرده اند. رژیم آل خلیفه طی 2 ماه گذشته همواره در ادعاهایی پوچ ایران را به دخالت در امور بحرین متهم کرده است.