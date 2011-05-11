تامین خوابگاه تنها دلیل تعویق مسابقات دوومیدانی بانوان بود

آذردخت نیازاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: هرچند قرار بود رقابتهای دوومیدانی قهرمانی کشور طبق تقویم از پیش نوشته شده، پایان فروردینماه سال جاری برگزار شود اما به دلیل هماهنگ نشدن بحث اسکان ورزشکاران، این رقابتها تعویق افتاد.
وی افزود: رقابتهای دوومیدانی لیگ باشگاههای کشور هرساله در استادیوم آزادی برگزار میشد و تیمها هم نسبت به محل اسکان خود در این ورزشگاه اعتراض میکردند. با آماده شدن مجموعه دوومیدانی آفتاب انقلاب تصمیم گرفتیم برای اولین بار مسابقات بانوان فضای باز را در این مکان برگزار کنیم.
نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی خاطرنشان کرد: نزدیکترین مکان برای اسکان ورزشکاران و تیمها به مجموعه آفتاب، خوابگاه دانشگاه حکیمیه است. مسئولین این مرکز به دلیل برخی تغییرات زمان مشخصی را به ما اعلام نکردند و همین مسئله باعث سردرگمی و تاخیر در برگزاری رقابتها شد.
وی ادامه داد: به هر حال زمان مسابقه مشخص شده و قرار است پس از سالها تعویق، شاهد برگزاری مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور در بخش بانوان باشیم. برای اینکه توازنی بین تیمها و شرکت کنندگان برقرار شود، استانها مجاز هستند تا حداقل 5 و حداکثر 12 نفر را در این دیدارها شرکت دهند.
نیازاده تصریح کرد: این رقابتها جنبه انتخابی تیم ملی دارد و از این لحاظ مطمئن هستیم که همه با آمادگی کامل پا در میدان میگذارند. فدراسیون هم برای بالا بردن انگیزه ورزشکاران مبلغ دو میلیون تومان را به عنوان پاداش به رکوردشکنان ملی پرداخت خواهد کرد. البته اگر دوندگان جوان هم موفق به شکست رکوردهای ملی شوند احتما پرداخت جایزه به آنها وجود دارد.
رقابتهای دوومیدانی قهرمانی آسیا اواخر تیرماه سال جاری در ژاپن برگزار میشود که برترین ورزشکاران در مسابقات قهرمانی کشور بانوان به اولین اردوی متمکز این مسابقات دعوت میشوند. مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور بانوان 24 و 25 اردیبهشتماه در مجموعه تخصصی آفتاب انقلاب تهران برگزار میشود.
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