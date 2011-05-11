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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۲۶

دارابی خبر داد:

کارگاههای "شبهه‌شناسی" ویژه‌ معلمان حوزه دین برگزار می‌شود

کارگاههای "شبهه‌شناسی" ویژه‌ معلمان حوزه دین برگزار می‌شود

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه‌ آموزشهای تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی از برگزاری کارگاههای آموزشی و مهارتی "شبهه‌شناسی" ویژه‌ معلمان و اساتید حوزه‌ دین در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی دارابی با اعلام این خبر گفت: با توجه به گسترش وسایل ارتباطی و اطلاعاتی و سرعت نشر و نفوذ شبهات دینی و فکری در نسل نوجوان و جوان کشورمان که دارای استعداد بالنده‌ای هستند، نیازمند پاسخهایی قانع‌کننده از سوی معلمان و اساتید حوزه‌ دین هستیم، تا با تبیین حکیمانه، حافظ هویت دینی، فکری و عقیدتی نسل امروز جامعه باشیم.

وی ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که منادی زندگی مؤمنانه بر اساس تعالیم نجات‌بخش اسلام است و اعتقاد داریم که دین برای اداره‌ جامعه از لحظه‌ تولد تا مرگ، برنامه‌ عملی دارد.

دارابی یادآور شد: در این میان دنیای سکولارزده امروز، با القای شبهات متنوع، سعی وافری برای تخریب باورهای دینی نسل جوان دارد که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

کد مطلب 1309139

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