به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی دارابی با اعلام این خبر گفت: با توجه به گسترش وسایل ارتباطی و اطلاعاتی و سرعت نشر و نفوذ شبهات دینی و فکری در نسل نوجوان و جوان کشورمان که دارای استعداد بالنده‌ای هستند، نیازمند پاسخهایی قانع‌کننده از سوی معلمان و اساتید حوزه‌ دین هستیم، تا با تبیین حکیمانه، حافظ هویت دینی، فکری و عقیدتی نسل امروز جامعه باشیم.

وی ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که منادی زندگی مؤمنانه بر اساس تعالیم نجات‌بخش اسلام است و اعتقاد داریم که دین برای اداره‌ جامعه از لحظه‌ تولد تا مرگ، برنامه‌ عملی دارد.

دارابی یادآور شد: در این میان دنیای سکولارزده امروز، با القای شبهات متنوع، سعی وافری برای تخریب باورهای دینی نسل جوان دارد که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.