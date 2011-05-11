سنت زیباشناسی آلمانی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از حیث جامعیت اثری مهم در بررسی تاریخ سنت زیباشناسی آلمانی به شمار می‌رود. سنت زیباشناسی آلمانی از سال 1750 تا زمان کنونی مورد توجه نویسنده کتاب است. نویسنده بررسی خود را با آرای الکساندر گوتلیب بومگارتن آغاز می‌کند. وی نخستین کسی است که زیباشناسی را به عنوان قلمرو ویژه ای از مباحث فلسفی مطرح کرد.

پس از بررسی آرای بومگارتن، آرای فیلسوفان آلمانی از جمله کانت، شیلر، شیلینگ، هگل، نیچه، هایدگر، گادامر و آدورنو درباره زیباشناسی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

زیباشناسی به عنوان یک دانش فلسفی مستقل در قرن هجدهم میلادی بنیان نهاده شد.

این اثر با عنوان "سنت زیباشناسی آلمانی" از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.