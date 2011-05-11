امیرحسین هاشمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تدوین نهایی سریال را حسن هدایت و مهرداد ناعمی انجام دادند و هم اکنون حسین کاج در حال ساخت موسیقی سریال است.

وی با بیان اینکه زمان دقیق پخش سریال "نامدار" هنوز مشخص نیست، افزود: با پایان مراحل نهایی سریال را تا اواسط اردیبهشت ماه به مرکز سیمای استان‌ها تحویل می‌دهیم تا آنها شبکه مورد نظر را انتخاب کنند.

این تهیه‌کننده در خصوص داستان این سریال گفت: سریال "نامدار"، پیرامون حوادثی است که در شهر بروجرد در دوران استبداد محمدعلی شاه قاجار و پس از ماجرای به توپ بستن مجلس از سوی قزاق‌های روسی و دولتی اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه روایت تلخ و شیرین زندگی مردم آن دوره بروجرد دستمایه فیلمنامه است، اظهار داشت: در این حوادث، داستان تحول شخصیت‌های فیلمنامه به خصوص جوان بازرگانی به نام نامدار بررسی می‌شود که در سایه آشنایی با اشخاص صالح خصوصاً سید جمال‌الدین واعظ که در آن دوران در بروجرد به دستور شاه محبوس بود، صورت می‌گیرد.

هاشمی تاکید کرد: معرفی و ترویج آداب و رسوم و سنن صحیح، معرفی شخصیت‌ها و روحانیون مبارز زمان مشروطه، زمینه‌سازی برای کاهش دردهای عمومی و گسترش خدمت به مردم، ترویج و تبلیغ عدالتخواهی، روحیه گذشت و ایثار و فداکاری، ترویج، حفظ و گسترش ارزش‌های انسانی و فضایل اخلاقی در جامعه، ترغیب و تشویق مردم به حماسه‌آفرینی و جان‌فشانی برای اعتلای کشور و جامعه، الگوسازی برای انجام خدمت به مردم در عرصه‌های مختلف، معرفی منزلت و ارزش خدمت به مردم و خیرخواهی برخی از اهداف محتوایی سریال نامدار است.

این تهیه‌کننده ابراز داشت: بازیگران اصلی 65 نفرند که 70 درصد آنها بومی و 30 درصدشان ملی هستند که در مدت چهار ماه در سه استان لرستان، قزوین و تهران برای این سریال نقش آفرینی کردند.

وی بیان داشت: معتقدم اگر بستر مناسب فعالیت‌های تولیدی حرفه‌ای در استان‌ها مهیا شود هنرمندان، بازیگران و نویسندگان استان‌ها به رشد و شکوفایی می‌رسند و این افراد می‌توانند به ذخایر هنر ملی بپیوندند. همانطور که رئیس محترم سازمان صدا و سیما تاکید فراوان بر بومی سازی تولیدات استانها دارند این سریال سعی داشته با موضوع بومی از توانمندیهای استان استفاده کند. امید است در سال جدید با حمایت سیمای استانها شاهد تولیدات فاخری باشیم .

مجید سعیدی، فرشید صمدی ‌پور، میرطاهر مظلومی، محمدرضا عباس‌نژاد، آوشین بیکایی، محمد ساربان ،غلام‌عباس گودرزی، مهدی شجاعی، صادق توکلی، مریم عبدلی، ،خسرو دستگیر، فریبا ترکاشوند ، محمد برسوزیان،مریم عبدلی ،غلامرضا عارف نژاد ، ناصر جودکی از جمله بازیگرانی هستند که در این سریال به ایفای نقش پرداخته‌اند.

دیگر عوامل این سریال نیز عبارتند از مدیر تصویربرداری: فرهاد مافی، نویسنده: کوروش برزگر، مدیر برنامه‌ریزی: علیرضا سلمان‌نصر، دستیار اول کارگردان: ولی اویسی، طراح صحنه و لباس: حسن هدایت، طراح گریم: افروز بوجاریا، صدابردار: مرتضی دهنوی، مدیر تولید: کامران مقدسی و مدیرتدارکات: یدلله زبردست مقدم.

مجموعه تلویزیونی "نامدار" به سفارش صدا و سیمای مرکز لرستان در 13 قسمت تهیه می‌شود.