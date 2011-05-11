به گزارش خبرگزاری مهر، هستینو آنگولو پارادو وزیر تجارت داخلی کوبا با اشاره به آمادگی برای توسعه همکاریهای بازرگانی وصنعتی با جمهوری اسلامی ایران، گفت: با توجه به پیشرفتهای ایران در بخشهای مختلف اقتصادی، استفاده از تجربیات ایرن کشور برای با مبارزه تحریمهای جهانی ضروری به نظر می رسد.

این عضو کابینه دولت هاوانا با تاکید بر اینکه دستیابی به توانمندیهای اقتصادی و صنعتی ایران مورد توجه دولت کوبا است، اظهار داشت: بر این اساس ساخت سردخانه صنعتی نگهداری مواد غذایی، میوه و واردات مصالح ساختمانی از مهمترین محورهای توسعه همکاری های دو جانبه است.

وی با اشاره به مصوبات اخیر کنگره این کشور برای اصلاح نظام اقتصادی کوبا، عملی کردن این مصوبات را نیازمند تلاش جدی توام با برنامه ریزی دقیق وهمکاری دوستانی همچون ایران عنوان کرد.

علی چگنی سفیر جمهوری اسلامی ایران هم در این دیدار با ارائه گزارشی از آخرین پیشرفتهای ایران به ویژه در زمینه هدفمند سازی یارانه ها وطرح تحول اقتصادی، بیان کرد: ایران در بخشهای مختلف تجاری و اقتصادی آماده همکاریهای بیشتر با کوبا است.

وی با اشاره به سفر هیئتهای مختلف اقتصادی از بخشهای خصوصی و دولتی به کوبا، اظهار داشت: یک جهش جدید اقتصادی در حجم تبادلات اقتصادی و توسعه مناسبات دو کشور حاصل خواهد شد.

به گزارش مهر، کوبا در نظر دارد به تدریج نظام اقتصاد کشو را با شرایط جدید اصلاح کند و از این رو در کنار حفظ قالب سوسیالیستی آن، گام هایی برایاصلاح نظام اقتصادی با حذف یارانه ها، مردمی کردن اقتصاد و گسترش تعاونی ها برداشته است.