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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۴۷

مناظره "نقد بنیادگرایی و مدرنیته، تعامل و تقابل" برگزار می شود

مناظره‌ای با عنوان "نقد بنیادگرایی و مدرنیته، تعامل و تقابل" روز چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای نهادینه سازی نهضت آزاداندیشی در چهار چوب اخلاق، منطق گفتگو و قانون اساسی، مناظره ای با عنوان "نقد بنیادگرایی و مدرنیته، تعامل و تقابل" از سوی دبیرخانه هیئت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی برگزار می شود.

در این مناظره دکتر احمد بخشایشی اردستانی و دکتر حسین هادوی حضور داشته و صحبت می کنند .

مناظره "نقد بنیادگرایی و مدرنیته، تعامل و تعاقل" امروز چهارشنبه 21 اردیبهشت از ساعت 14 الی 16 در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار می شود.

علاقمندان برای حضور در این نشست می‌توانند به مصلای بزرگ تهران، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، ضلع غربی زیر زمین شبستان سالن نظریه پردازی مراجعه کنند.

کد مطلب 1309168

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