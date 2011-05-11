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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۱۳

مهران بهنام فر سرمربی تیم کاراته امید ایران شد

مهران بهنام فر سرمربی تیم کاراته امید ایران شد

از سوی کمیته فنی فدراسیون کاراته، سرگروه پیشین تیم ملی به عنوان سرمربی تیم ملی کاراته انتخاب و معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کاراته قهرمانی جوانان و امید جهان آبان ماه سالجاری به میزبانی مالزی برگزار خواهد شد و تیم ملی امید ایران با سه کاراته کا در این مسابقات شرکت می کند.

کمیته فنی فدراسیون کاراته از بین گزینه های مطرح شده برای هدایت تیم ملی امید ، مهران بهنام فر یکی از پرافتخارترین کاراته کاهای تیم ملی در رقابتهای جهانی و آسیایی را برای این منظور انتخاب کرد.

مجید عبدالحسینی ٰ، یکی دیگر از اعضای تیم ملی که در رقابتهای جهانی و آسیایی همواره در کمیته تیمی مبارزه می کرده و بیشترین پیروزی را به نام خود ثبت کرده همکاری ، بهنام فر را برعهده خواهد داشت.

رقابتهای انختابی تیم ملی امید مدتی قبل در قزوین برگزار شد و قرار است اردوی آماده سازی این تیم از روز جمعه 23 اردیبهشت ماه آغاز شود.

کد مطلب 1309184

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