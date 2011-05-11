مهران بهنام فر سرمربی تیم کاراته امید ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کاراته قهرمانی جوانان و امید جهان آبان ماه سالجاری به میزبانی مالزی برگزار خواهد شد و تیم ملی امید ایران با سه کاراته کا در این مسابقات شرکت می کند.

کمیته فنی فدراسیون کاراته از بین گزینه های مطرح شده برای هدایت تیم ملی امید ، مهران بهنام فر یکی از پرافتخارترین کاراته کاهای تیم ملی در رقابتهای جهانی و آسیایی را برای این منظور انتخاب کرد.

مجید عبدالحسینی ٰ، یکی دیگر از اعضای تیم ملی که در رقابتهای جهانی و آسیایی همواره در کمیته تیمی مبارزه می کرده و بیشترین پیروزی را به نام خود ثبت کرده همکاری ، بهنام فر را برعهده خواهد داشت.

رقابتهای انختابی تیم ملی امید مدتی قبل در قزوین برگزار شد و قرار است اردوی آماده سازی این تیم از روز جمعه 23 اردیبهشت ماه آغاز شود.