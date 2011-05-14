جزئیات پذیرش بدون کنکور دانشجوی دکتری در دانشگاه یزد/ نحوه ارائه مدرک زبان

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه یزد برای مهر 90، اقدام به پذیرش دانشجوی ممتاز در مقطع دکتری می کند.

شرایط لازم جهت درخواست متقاضی



دانشجویان یا دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد که دارای یکی از دو شرط زیر هستند می توانند درخواست دریافت پذیرش و ادامه تحصیل را در این دوره داشته باشند.

دارا بودن حداقل میانگین کل 17(بدون در نظر گرفتن نمره پایان نامه) و حداقل دو مقاله در مجلات علمی – پژوهشی نمایه شده داخلی یا ISI.

همچنین دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد فقط برای نخستین سال پس از فارغ التحصیلی نیز امکان ثبت نام را دارند.

امکان استفاده از آیین نامه پذیرش دانشجوی نمونه دکتری، تنها برای متقاضیانی که دوره کارشناسی ارشد آنها هم رشته با دوره دکتری مورد تقاضا بوده و یا رشته دوره کارشناسی ارشد آنها حداقل 80 درصد با رشته مورد نظر همپوشانی داشته باشد، امکانپذیر است.

تشخیص میزان همپوشانی با گروه برگزار کننده دوره دکتری است.

طول مدت تحصیل متقاضی در دوره کارشناسی ارشد نباید از 6 نیمسال تجاوز کرده و متقاضی باید حداکثر تا پایان شهریور ماه سال پذیرش دانشجوی دکتری، دانش آموخته شده باشد.

فاصله میان زمان دانش آموختگی متقاضی تا زمان شروع دوره دکتری مورد تقاضا از دو سال تجاوز نکند و افراد حائز شرایط جهت مصاحبه علمی دعوت می شوند.

قبول شدگان ورودی دکتری دانشگاه یزد جهت احراز توانانی در زبان خارجی ملزم به برآوردن این شرایط هستند، در غیراین صورت قبولی آنان لغو خواهد شد.

تا یکسال پس از قبولی (زمان ثبت نام نیمسال سوم) حد نصاب نمره زبان یعنی یکی از این شرایط را کسب کنند: کسب حداقل 460 امتیاز از امتحان TOLIMO، کسب حداقل 50 امتیاز از امتحان MCHE، کسب حداقل 5 امتیاز از امتحان IELTS، کسب حداقل 500 امتیاز از امتحان TOFEL و کسب حدنصاب آزمون زبان یکی از دانشگاه های تربیت مدرس، تهران یا شیراز.

دانشجویانی که مدرک کسب حدنصاب نمره زبان را قبل از شروع نخستین نیمسال تحصیلی دارا باشند به شرطی این مدرک اعتبار دارد که از زمان برگزاری آزمون زبان مربوطه تا شروع نیمسال نخست تحصیلی دانشجو بیش از 2 سال سپری نشده باشد.

تمام دانشجویان پذیرفته شده دوره دکتری موظفند درس زبان انگلیسی دکتری 2 دانشگاه یزد را تا قبل از دفاع از رساله با موفقیت بگذرانند.

نحوه ثبت نام

ثبت نام بصورت اینترنتی بوده و داوطلبان برای ثبت نام به سایت گلستان دانشگاه مراجعه کنند. مهلت ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه خواهد بود و داوطلبان لازم است مدارک لازم را حداکثر تا پایان وقت اداری 3 خرداد 90 ارسال کنند.

اسامی رشته های مورد پذیرش به این شرح است: مهندس برق گرایش مخابرات، علوم و مهندسی آبخیزداری، شیمی گرایش آلی، شیمی گرایش تجزیه-الکتروشیمی، شیمی گرایش تجزیه-اسپکتروسکوپی، فیزیک گرایش حالت جامد و فیزیک گرایش اتمی و مولکولی.