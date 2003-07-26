نمايش عمومي " چوري " درتايوان

به گزارش خبرگزاري " مهر " از روابط عمومي بنياد سينمايي فارابي ، شركت " تانگ فيلم " كه به تازگي حقوق پخش فيلم "چوري " ساخته جواد اردكاني را در كشور تايوان ازبنياد سينمايي فارابي خريداري نموده است ، قصد دارد پس از آماده سازي فيلم مذكور به محض شروع تعطيلي مدارس د راين كشور اكران عمومي آن را آغاز نمايد.

همچنين مسوولان شركت " تانگ فيلم " كه چوري را براي كودكان تايواني بسيار مناسب ارزيابي كرده اند ، به موفقيت آن در اكران عمومي بسيار اميدوارند.

گفتني است؛ فيلم چوري تاكنون در جشنواره هاي متعدد از جمله برلين ، اولو ، سينه كيد، قاهره ، زيبو و جئونجو حضور داشته است.

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