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۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۴:۳۸

نمايش عمومي " چوري " درتايوان

فيلم "چوري" ساخته جواد اردكاني به زودي در تايوان به روي پرده خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاري " مهر " از روابط عمومي بنياد سينمايي فارابي ، شركت " تانگ فيلم " كه به تازگي حقوق پخش فيلم "چوري "  ساخته جواد اردكاني را در كشور تايوان  ازبنياد سينمايي فارابي خريداري نموده است ، قصد دارد پس از آماده سازي فيلم مذكور به محض شروع تعطيلي مدارس د راين كشور اكران عمومي آن را آغاز نمايد.
همچنين مسوولان  شركت " تانگ فيلم " كه چوري را براي كودكان تايواني بسيار مناسب ارزيابي كرده اند ، به موفقيت آن در اكران عمومي بسيار اميدوارند.
گفتني است؛ فيلم چوري تاكنون در جشنواره هاي متعدد از جمله برلين ، اولو ، سينه كيد، قاهره ، زيبو و جئونجو حضور داشته است.
کد مطلب 13092

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