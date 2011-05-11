فعالیتهای بهزیستی در مناطق حاشیه ای خراسان رضوی به بانوان توجه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، تهمینه شکیب در نشست مدیران و مسئولان اجرایی تشکلهای مردم نهاد مجری طرحهای فرهنگی استان که صبح چهارشنبه در محل این اداره برگزار شد، بیان کرد: کانون رشد آسیبهای اجتماعی، مناطق حاشیهای شهرهاست و اولویت توجه این سازمان در طرحهای فرهنگی به این نقاط بیشتر است.
وی به مسائل و مشکلات زنان در جامعه اشاره کرد و گفت: برای تحکیم بنیان خانواده، باید روشهای زندگی الگوهای دینی را به شکل کارگاه آموزشی برای اقشار مختلف بیان و ارائه کنیم تا به افرادی که آگاه نیستند نشان دهیم که در سنتهای دینی اسلام، همهی مسائل زندگی امروز مورد توجه قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: گسترش مهارتهای زندگی، تقویت فرهنگ دینی، ازدواج آسان، توانمندسازی اقشار تحت پوشش و توسعهی مرکز اجتماع درمان مدار(TC) از برنامه های فرهنگی بهزیستی است.
وی افزود: از طریق ارائهی الگوهای بومی و دینی، میتوانیم از گسیختگی خانواده و آسیبهای ناشی از آن، جلوگیری کنیم.
وی افزایش آگاهی در جامعهی هدف، توانمندسازی فرهنگی اعضای این جامعه، افزایش مشارکت و همکاری اجتماعی، غنیسازی اوقات فراغت و فعالیت فرهنگی همهجانبه در مناطق آسیبخیز را جزئیات برنامههای فرهنگی بهزیستی ذکر کرد.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی نیز گفت: وضعیت آشفتهی امروز در بحث آسیبهای اجتماعی، نتیجهی یک جنگ تمام عیار فرهنگی علیه نظام جمهوری اسلامی است.
سردار محمد غفاری گفت: قسمتی از مشکلات فرهنگی نیز نتیجهی غفلت خودیها در دورانی است که درگیر جنگ بودهایم یا افرادی دارای تفکرات لیبرال بر دولت مسلط بودهاند.
وی در خصوص برنامهی جنگ نرم دشمن علیه ارزشهای فرهنگی کشور گفت: بخشی از این جنگ به تخریب ارزشها، اعتقادات، معیارها و باید و نبایدهای عقیدتی است که در مجموع فرهنگ نامیده میشود.
وی افزود: بخشی دیگر نیز به جایگزینی ارزشهای دولتهای استکباری در جامعه، پس از تخریب الگوهای فرهنگی اختصاص دارد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از نهادهایی که مورد تهاجم وسیع واقع شده، خانواده است که در فرهنگی دینی و ملی ما در گذشته دارای استحکام بنیادی زیادی بود و مهمترین نهاد اجتماعی تأثیر گذار تلقی میشد که امروز در نتیجهی روشهای جنگ نرم و غفلتهای خودی، از هم گسیخته شده است.
وی بروز خانوادههای تک والدی با آسیبهای ناشی از این خانوادهها را یکی از نتایج جنگ نرم دانست و بیان کرد: فرزندان این خانوادهها در معرض انواع آسیبهای اجتماعی قرار دارند زیرا از نعمت وجود خانواده و داشتن توأمان پدر و مادر و روابط عمیق عاطفی، محروم شدهاند.
غفاری در زمینهی مقابله با جنگ نرم گفت: در این مقابله، نهادهای اجرایی و فرهنگی سه مأموریت دارند که شناخت تهدید، آسیبشناسی هر تهدید و ارائهی راهکار برای رفع این آسیب است.
وی وجود اعتیاد در جامعه را نتیجه تهاجم فرهنگی اجتماعی دشمن دانست و گفت: در ابتدای حضور امریکاییها در افغانستان، تولید مواد مخدر در این کشور 200 تن بود که امروز به هشت هزار تن رسیده است.
وی افزود: در آغاز تهاجم به افغانستان، این کشور حتی یک لابراتوار مواد مخدر هم نداشت در حالیکه امروز صدها لابراتوار ساخت مواد مخدر صنعتی دارد که مقایسه این موارد نشان میدهد که افزایش مواد مخدر و اعتیاد در کشور، نتیجه یک جنگ برنامهریزیشده، هدفمند و درازمدت علیه فرهنگ اسلامی و ملی مردم ماست.
در نشست صبح امروز مجریان طرحهای فرهنگی بهزیستی خراسان رضوی، مدیران 80 مؤسسه و نهاد غیر دولتی، راهکارهای اجرای طرحهای مصوب فرهنگی در مناطق تعیین شده را بررسی کردند.
اضافه میشود این طرحها که در مشهد و پنج شهرستان تایباد، نیشابور، سبزوار، رشتخوار و تربتجام به اجرا درمیآید با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی طراحی شده و بودجه آن از طریق استانداری و از محل ارتقای شاخصهای فرهنگی تأمین شده است.
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