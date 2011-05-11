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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۳۹

بعد از تأخیری یکساله/

سیدصادق موسوی رئیس تئاتر شهر شد

سیدصادق موسوی رئیس تئاتر شهر شد

مجموعه تئاتر شهر بعد از یک سال فعالیت بدون داشتن مدیری مشخص طی حکمی از سوی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سیدصادق موسوی را به عنوان مدیر جدید خود شناخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید شاه‌‌آبادی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنا به پیشنهاد مدیرکل هنرهای نمایشی طی حکمی سیدصادق موسوی را به عنوان رئیس مجموعه تئاترشهر انتخاب کرد. در این حکم آمده است: مجموعه تئاتر شهر می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های غنی نهفته در عرصه این هنر فاخر به جایگاهی جهانی برای تبیین اندیشه‌های ناب و آرمان‌های متعالی ملت مسلمان و خردورز ایران برسد .

در ادامه این حکم آمده است: مجموعه تئاتر شهر بزرگترین مرکز تئاتر حرفه‌ای ایران است که باید عرصه مناسبی جهت بیان اندیشه‌های والای انسانی و معرف فرهنگ و سنت ایران اسلامی باشد و این مهم جز در سایه برنامه ریزی بلندمدت و تدبیر، صورت نخواهد گرفت.

درحکم موسوی آمده است: ارتقای تئاتر شهر به عنوان مجموعه‌ای کارآمد با بودجه‌ای مستقل نخستین گام در راستای تحقق اهداف متعالی این مجموعه است. ضرورت دارد دست اندرکاران مربوطه در حوزه معاونت هنری راه را برای تحقق هرچه جامع‌تر آن هموار نموده و شرایطی را فراهم سازند تا هرچه سریع‌تر این مجموعه بتواند نقش ویژه خود را ایفا کند.

در پایان این حکم اظهار امیدواری شده است که انتصاب موسوی در این سمت زمینه بهره‌وری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های هنری گروه‌های حرفه‌ای و حضور فعالانه‌تر چهره‌های درخشان تئاتر ایران را فراهم سازد و هنرمندان جوان نیز تئاتر شهر را خانه امید و پشتیبان خود بدانند.

در سابقه مدیریتی سیدصادق موسوی می‌توان به مشاور راهبردی معاونت هنری، ریاست تالار وحدت و مدیریت تالار هنر اشاره کرد.

کد مطلب 1309209

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