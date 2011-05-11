12 پیشکسوت صنعت آذربایجان شرقی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، صبح چهارشنبه در مراسمی که به همت کانون کارفرمایی، خانه صنعت و معدن، انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی و قطعات یدکی، انجمن ماشین سازان و قطعه سازان خودرو، شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی، انجمن مدیران صنایع، هیئت امنا شهرک صنعتی شهید رجایی آذربایجان شرقی و همکاری خانه کارگر تبریز برگزار شد، علاوه بر پیشکسوتان صنعت، خانواده های آن ها نیز حضور داشتند.

محسن خادم عرب باغی، مشاور صنعتی استاندار آذربایجان شرقی در این مراسم، استقلال صنعتی را ضامن استقلال سیاسی کشور خواند و افزود: بخش صنعت مهمترین عامل شکوفایی اقتصاد یک مملکت است و ضرورت دارد برای تحقق این مهم از تجارب کشورهای دیگر استفاده شود.

وی اضافه کرد: پیشکسوتان صنعت آذربایجان شرقی الگوهای مناسب برای جوانانی که تازه وارد فعالیت های اقتصادی شده اند به شمار می رود و سرمشق قراردادن آن ها زمینه ساز تداوم افتخارآفرینی ها در حوزه صنعت است.

علی مسافری، رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی نیز در این مراسم، این استان را پیشکسوت کشور از حیث فعالیت های اقتصادی معرفی کرد و گفت: عقب ماندگی های کنونی صنعت آذربایجان شرقی نتیجه بی توجهی و کم لطفی برخی از دولت ها به این حوزه بوده است اما دولت نهم و دهم با تشخیص ضرورت ورود مقتدرانه به این حوزه، درصدد جبران کاستی هاست.

وی به سرمایه گذاری هزار و 500 میلیارد تومانی صورت گرفته در حوزه صنعت آذربایجان شرقی طی سال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: طی سال های آینده و با بهره برداری از طرح های بزرگ صنعتی و معدنی این استان، از جمله خودروسازی آذربایجان، توسعه طرح های فولاد و ایجاد و توسعه کارخانه های فراوری مس تحولات چشمگیری رقم خواهد خورد.

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی بیکاری را بزرگ ترین معضل کشور دانسته و اظهار امیدواری کرد با رونق بخش های صنعت و معدن این معضل مرتفع شده و منحنی بیکاری رو به افول بگذارد.

وی گفت: سیاستهای کلان وزارت صنایع و معادن هرگز قابل توقف نبوده و هر دولت با هر گرایش سیاسی بر سر کار بیاید ناگزیر به اجرای سیاست های طراحی شده کنونی است.

مسافری، تجلیل از پیشکسوتان صنعت را ضروری توصیف کرد و افزود: تجلیل از این قشر علاوه بر احیای انگیزه آن ها، نوعی فرهنگ سازی نیز به حساب می آید که نیاز امروز حوزه صنعت و معدن است.

"مقصود مرمخواه" پیشکسوت صنعت موتورسیکلت، "محمود تیغه سازی حق" پیشکسوت صنعت قطعات خودرو، "یعقوب یگانه" پیشکسوت صنعت قطعات خودرو، "جعفر نجفی" پیشکسوت صنایع خانگی، "قادر یوسفی" پیشکسوت صنایع ریخته گری، "محمدعلی نبردآور" پیشکسوت صنعت ورق کاری، "مجید اسدی" پیشکسوت مدیریت در مراکز صنعتی، "داود روفه گر معین" پیشکسوت صنعت مخازن پالایشگاهی و قالب های بتنی، "سیدرضا مقیمی اصل" پیشکسوت صنعت سردخانه و یخچال های صنعتی، "محمدحسین غریبانی مقدم نژاد" پیشکسوت ماشین آلات صنعتی، "ایوب زینالی فرید" پیشکسوت مدیریت مراکز صنعتی و "اکبر ایازی" پیشکسوت ریخته گری صنعتی در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفتند.