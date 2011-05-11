در انتخابات آتی تشکیلات خودگردان نامزد نخواهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، ابومازن سه شنبه شب در نشست شورای انقلابی جنبش فتح اظهار داشت: همانطور که درگذشته نیز گفته ام هرگز در انتخابات آتی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین نامزد نخواهم شد.

وی با بیان اینکه وحدت ملی برای بهبود عملکرد تشکیلات خودگردان فلسطین یک نیاز ضروری است بر جدی بودن تشکیلات خودگردان و جنبش فتح برای اجرای توافقنامه آشتی ملی فلسطین تاکید کرد.

ابومازن در پاسخ به اظهارنظرهای اخیر مبنی بر اینکه توافقنامه آشتی ملی فلسطین اجرایی نخواهد شد گفت: ما با سرنوشت ملت بازی نمی کنیم. بسیاری می گویند که این یک مانور است و نباید آن را باور کرد اما ما همواره می گوییم که جدی هستیم و به نتیجه خواهیم رسید.

جنبشهای فتح و حماس روز چهارشنبه پس از گذشته 4 سال اختلاف داخلی در قاهره توافقنامه آشتی ملی فلسطین را امضا کردند.